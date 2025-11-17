Samsung : cette TV OLED dernière génération tombe sous la barre des 1000 euros !

La Samsung TQ55S92FA profite d’une belle réduction juste avant le Black Friday : 999 € au lieu de 1 399 €, soit 400 € d’économie ! Une TV OLED récente qui combine qualité d’image, fluidité et fonctions gaming de dernière génération. À ce prix, difficile de trouver mieux.

Si vous cherchez une TV de dernière génération capable de tout faire (films, séries, sport comme gaming) sachez que cette Samsung TQ55S92FA a été pensée dans ce sens. Entre son traitement d’image, sa fluidité et sa connectique, elle est clairement au niveau de ce qu’on attend d’un modèle haut de gamme récent.

Et avec son format intermédiaire de 55 pouces, elle trouvera facilement sa place dans tous les salons. Elle vous permettra donc de profiter d’une grande image sans vous obligez à réorganiser tout votre espace. L’opportunité parfaite pour ceux qui veulent monter en gamme sans effort.

4K OLED, 144 Hz et fonctionnalités gaming

La TQ55S92FA propose une diagonale de 55 pouces (soit 138 cm) au format 4K grâce à une dalle OLED brillante qui offre un rendu spectaculaire. Le rafraîchissement natif 100 Hz, pouvant grimper jusqu’à 144 Hz, assure une fluidité optimale, particulièrement utile si vous aimez les jeux d’action.

Le processeur NQ4 AI Gen 3 analyse et améliore l’image scène par scène pour améliorer les détails, l’éclat des couleurs et la mise à l’échelle des contenus en temps réel. Côté HDR, elle prend en charge HDR10+ et HDR10+ Adaptive, ce qui vous permet de profiter d’un excellent contraste même dans les pièces lumineuses.

Et avec ses 4 ports HDMI 2.1, cette TV coche également toutes les critères des joueurs exigeants : VRR, ALLM, cloud gaming intégré, et compatibilité avec les consoles PS5 et Xbox Series.

Une Smart TV connectée et bien équipée

Animée par Tizen, la TV vous donne accès aux principales plateformes multimédia (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube…) ainsi qu’aux applications opérateurs Bouygues, Free, SFR et Orange, sans box externe. Elle intègre également Bixby et fonctionne avec Alexa.

À 999 € au lieu de 1 399 €, cette Samsung TQ55S92FA offre une entrée idéale dans le monde de l’OLED. Une opportunité solide avant le Black Friday, alors profitez-en vite !

