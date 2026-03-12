Samsung supprime un mode très apprécié des Galaxy, les bidouilleurs en colère

Avec le déploiement de One UI 8.5, le géant coréen aurait mis fin au “mode Odin”. Cet outil bien connu des bidouilleurs permet notamment de réinstaller manuellement le firmware en cas de problème ou de flasher des ROM personnalisées.

One UI 8.5, disponible nativement sur les nouveaux Galaxy S26, introduit une flopée de nouveautés. Mais l’arrivée du nouvel OS signerait également la fin d’un outil historique de l’écosystème de Samsung. Selon Ice Universe, source de référence sur la téléphonie mobile, le constructeur aurait tout bonnement désactivé le mode Odin aussi nommé “Download Mode“.

Pour la plupart des utilisateurs qui ne connaissent pas son existence, ce changement sera indolore. En revanche, les bidouilleurs font déjà grise mine. Et pour cause, le mode Odin permet de réinstaller le firmware officiel, d’appliquer des mises à jour manuellement mais aussi de débloquer un smartphone en panne et d’installer des versions modifiées d’Android (les fameuses ROM personnalisées).

Oh my god! Samsung has disabled the odin mode. Has Samsung gone crazy? — Ice Universe (@UniverseIce) March 11, 2026

Samsung Galaxy : le mode adoré des technophiles serait en voie de disparition

Pour ce faire, les usagers passent par le logiciel Odin sur PC, un outil de flash qui permet d’installer manuellement différents éléments du système. Dans la pratique, le mode Odin est surtout utilisé par les techniciens dans les ateliers de réparation, les bidouilleurs férus de personnalisation ou encore les usagers débrouillards qui cherchent à débloquer leur téléphone planté.

Il serait désormais aux abonnés absents sur les Galaxy S26 et sur le Galaxy Z Fold 7. Lorsque les utilisateurs tentent d’activer le download mode, l’interface habituelle ne s’affiche plus. À la place, les appareils affichent un écran bleu vide ou de simples instructions de redémarrage. “C’est une véritable régression”, déplore un usager sur X. “C’est regrettable. Ce n’est pas ainsi qu’Android devrait être”, fustige un autre internaute déçu.

Plusieurs raisons pourraient expliquer cette décision soudaine. En empêchant le flashage manuel du firmware, l’entreprise chercherait à favoriser un écosystème plus fermé et plus sécurisé. Cette mesure permettrait de limiter les fuites de versions préliminaires, tout en rendant le rootage, la rétrogradation du firmware ou l’installation de ROM custom beaucoup plus difficiles.

Rappelons d’ailleurs que Samsung vient de restreindre plusieurs fonctions du menu Recovery (installation de mises à jour via ADB ou carte SD, purge du cache système) sur certains modèles. Ces changements récents, associés à la généralisation des mises à jour transparentes A/B, montrent que le constructeur s’éloigne progressivement des méthodes de récupération traditionnelles gérées par les utilisateurs.

En l’absence de communiqué officiel, nous avons contacté Samsung pour obtenir une confirmation et des éclaircissements sur la fin du mode Odin. Nous mettrons évidemment à jour cet article si nous obtenons une réponse.