Android 17 va vous aider à résoudre ces problèmes très irritants

La bêta d’Android 17 QPR3 introduit de nouveaux outils de diagnostic pour identifier et résoudre plus facilement les problèmes d’appels, de Wi-Fi et de données mobiles que vous rencontrez sur votre Pixel.

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Android 17 continue son cheminement, apportant progressivement son lot de nouveautés. Fraîchement déployées, la première version bêta d’Android 17 QPR3 et la dernière bêta des services Google Play introduisent notamment de nouveaux outils de diagnostic qui viendront enrichir les fonctions de dépannage déjà proposées sur les Pixel.

Les smartphone de Google intègrent déjà des outils d’assistance pour les dysfonctionnements liés à l’état de la batterie, à la connectivité, au Bluetooth ou encore à l’écran tactile. Comme l’a repéré Android Police, ils seront bientôt rejoints par d’autres fonctions de dépannage visant à résoudre les problèmes d’appels, de Wi-Fi et de données mobiles que vous risquez de rencontrer au fil du temps.

Google prépare de nouveaux outils de diagnostic pour les Pixel

Ces nouvelles options se trouvent dans les Paramètres, section État de l’appareil et assistance. Vous avez du mal à vous connecter à un réseau Wi-Fi ? Vos appels se coupent subitement ? Vos données mobiles cessent brusquement de fonctionner ? Il vous suffira d’ouvrir l’outil de diagnostic approprié et de laisser votre Pixel vérifier ce qui cloche. Celui-ci pourra résoudre le problème automatiquement ou vous guider pas à pas pour vous aider à retrouver un fonctionnement normal.

Les utilisateurs n’auront plus à parcourir manuellement les paramètres réseau ou à réinitialiser leurs connexions à chaque dysfonctionnement. Ces outils se cantonnent pour le moment à la bêta 1 d’Android 17 QPR3 et à la dernière bêta des services Google Play. Ils devraient être intégrés à la version stable d’Android 17 QPR3 attendue l’année prochaine.

Précisons que les détenteurs de Pixel 11 ont déjà accès à de tels outils de diagnostic aux États-Unis, indique une page d’assistance. Les fonctions de dépannage pour les données mobiles peuvent notamment :

repérer automatiquement les problèmes de connexion et tenter de les résoudre ;

contrôler les paramètres de l’appareil et les ajuster pour améliorer les performances en matière de données mobiles ;

lancer automatiquement un test de débit ;

générer un rapport détaillé présentant les résultats du diagnostic.

De leur côté, les outils de diagnostic pour les appels permettent de :