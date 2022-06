Orange : ce forfait 80 Go chute à moins de 10€/mois, profitez-en vite !

Crédit : Pexels

Après avoir fait un petit saut sur notre comparateur maison de forfaits mobiles, nous avons dégoté une bonne affaire que nous nous empressons de vous partager. Habituellement, Orange propose son forfait 80 Go 4G+ à 14,99 euros par mois la première année. Celui-ci monte ensuite à 29,99 euros par mois. Grâce à un code promo, à retrouver en cliquant sur le widget ci-dessous, vous profiterez d’une réduction de 20 euros par mois (au lieu de 15 euros) lors des 12 premiers mois de souscription.

Orange : un code promo à intercepter rapidement !

Autrement dit, votre forfait ne vous coûtera que 9,99 euros par mois pendant un an. Et si vous souhaitez vous retirer avant qu’il devienne plus onéreux, c’est tout à fait possible puisqu’il s’agit d’un forfait sans engagement ! Outre l’enveloppe data de 80 Go en 4G+/4G, cette offre inclut les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE, les DOM, la Suisse et Andorre (vers ces zones et la France).

Détail appréciable pour les voyageurs, vous pouvez consommer toute votre enveloppe de données mobiles sans frais supplémentaires dans ces destinations. Enfin, notez que le code promo fonctionnera seulement jusqu’au 30 juin prochain.