Orange et Sosh offrent la 5G aux abonnés 4G pendant 3 mois

A l’occasion des Jeux olympiques de Paris, Orange réserve un joli cadeau à ses utilisateurs. L’opérateur va offrir la 5G à ses abonnés 4G pendant trois mois. Le standard sera activé automatiquement entre le 3 juin et le 8 septembre.

Les Jeux olympiques de Paris se tiendront du 26 juillet au 11 août. Suivront ensuite les Jeux paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre. A cette occasion, Orange a pris une décision qui devrait enchanter ses abonnés. Pendant trois mois, la 5G sera offerte à l’ensemble des utilisateurs 4G d’Orange et Sosh.

Tous les clients sont concernés qu’ils soient particuliers ou professionnels. Pour profiter de l’offre, il faut bien sûr vous trouver dans une zone couverte par le dernier standard de réseau de téléphonie mobile. Il faut également être muni d’un smartphone compatible avec la 5G. L’offre débute dès ce lundi 3 juin et s’étalera jusqu’au 8 septembre prochain qui marquera la fin des Jeux paralympiques. Votre forfait 4G sera alors amputé de la 5G à cette date.

Orange : la 5G est gratuite pour tous pendant l’été

L’objectif est double pour Orange. Avec cette offre, l’opérateur cherche notamment à inciter ses utilisateurs 4G à craquer pour un forfait 5G en leur montrant les avantages du très haut débit. Pendant l’été, Orange devrait d’ailleurs inciter les utilisateurs à payer plus pour conserver la 5G après la fin de l’offre.

Le FAI lance également cette opération pour éviter la saturation du réseau, la 4G et la 5G n’utilisant par les mêmes bandes de fréquences. Pendant l’évènement sportif, la capitale et ses environs seront assaillis par les visiteurs. Déporter ses abonnés vers la 5G permettra donc à Orange de désencombrer le réseau 4G qui sera forcément très sollicité. L’opérateur a également installé une dizaine d’antennes 5G temporaires à Paris et une cinquantaine dans tout le pays.

Vous devriez recevoir un message sous peu pour vous informer du passage gratuit en 5G de votre forfait Orange. Pour vérifier que le très haut débit est bien activé sur votre smartphone, il suffit de suivre ces étapes :

Sur iPhone

Ouvrez les Réglages > Données cellulaire > Options > Voix et données.

Activez la 5G si ce n’est pas déjà fait.

Sur Android

Ouvrez les Paramètres > Réseau et Internet ou Réseaux mobiles > Mode réseau ou Type de réseau mobile > 5G/4G/3G/2G (auto)

Le chemin peut légèrement varier en fonction des surcouches. Comme sur les Samsung Galaxy : Paramètres > Connexions > Réseau mobile > Mode réseau > 5G