Cet outil bluffant compile ChatGPT, Gemini, Claude et Grok pour générer la meilleure réponse

LLM Council est une application très pratique dans laquelle plusieurs modèles de langage font cause commune pour optimiser au maximum la réponse finale. De quoi tirer le meilleur de ChatGPT, Gemini, Claude et Grok.

ChatGPT, Gemini, Grok, Claude… Ces chatbots IA de référence sont aujourd’hui largement utilisés pour accomplir toutes sortes de tâches. Mais selon le prompt que vous soumettez, certains seront plus pertinents que d’autres. Alors pourquoi ne pas les faire débattre entre eux pour obtenir une réponse optimale ? Tel est l’objectif de LLM Council, une application Web créée par Andrej Karpathy, un passionné d’intelligence artificielle qui n’est autre que l’un des membres fondateurs d’OpenAI.

Comparez les réponses de ChatGPT, Gemini et autres IA et laissez-les débattre ensemble

Sur la page GitHub du projet, l’expert décrit le fonctionnement de son outil qui utilise OpenRouter pour envoyer votre prompt à plusieurs modèles :

Votre requête est soumise individuellement à chaque LLM. Les réponses s’affichent sous forme d’onglets, permettant à l’utilisateur de les consulter une par une. Chaque agent conversationnel reçoit les réponses de ses confrères pour les classer par ordre de pertinence et d’intérêt. L’identité de chaque modèle est anonymisée afin d’éviter tout favoritisme lors de l’évaluation. Toutes les réponses sont enfin synthétisées par un “président LLM” en une seule réponse qui sera présentée à l’utilisateur.

“Il est intéressant de voir les résultats de plusieurs modèles côte à côte sur une même requête, et plus amusant encore, de lire leurs évaluations et classements respectifs des réponses. Bien souvent, les modèles sont étonnamment enclins à considérer la réponse d’un autre LLM comme supérieure à la leur, ce qui constitue une stratégie d’évaluation intéressante de manière plus générale”, observe Andrej Karpathy sur son compte X.

Toutes les étapes d’installation sont détaillées sur la page GitHub de LLM Council accessible en cliquant ici. Vous devez générer votre API Key via la plateforme openrouter.ai. Pour l’utiliser, assurez-vous que votre solde est positif en achetant les crédits nécessaires ou en activant le rechargement automatique.