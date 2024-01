Palworld : quand le jeu sortira-t-il sur PS5 et Nintendo Switch ?

Palworld fait le bonheur des joueurs Xbox et PC depuis sa sortie. Le jeu inspiré de Pokémon fait logiquement envie aux possesseurs d’autres supports. Quand Palworld sortira sur PS5 et Nintendo Switch ? Voici ce que l’on sait.

© Pocketpair

Il était bien difficile de prévoir que Palworld ferait un tel carton sur Steam. Le jeu vient de dépasser la barre des 7 millions d’unités écoulées en moins d’une semaine. Ce chiffre ne comprend même pas les ventes sur Xbox et les joueurs qui en profitent grâce au Game Pass.

Malgré un potentiel évident grâce à son concept déjanté et inspiré de Pokémon, le succès de Palworld est donc déconcertant. Logiquement, de nombreux joueurs aimeraient comprendre pourquoi il fait sensation en posant leurs mains sur le jeu de survie et de craft en multijoueur. Encore faut-il avoir un PC ou une Xbox pour y jouer. Voici ce que l’on sait concernant une sortie de Palworld sur PS5 et Nintendo Switch.

Palworld bientôt disponible sur PS5 ?

Actuellement, Palworld est disponible sur Steam, Xbox One et Xbox Series en accès anticipé. Vous pouvez y jouer soit en vous abonnant à l’une des trois formules du Game Pass (dont le PC Game Pass), soit en achetant le jeu seul.

© Pocketpair

Le titre développé par Pocketpair est une exclusivité Xbox. Les joueurs PlayStation et Switch ne peuvent malheureusement pas se joindre à la fête et se lancer à la chasse aux Pals… pour le moment. En effet, l’exclusivité de Palworld pourrait être temporaire, comme c’est le cas de nombreux jeux récents chez Sony et Microsoft (Deathloop, Stray, Ghostwire : Tokyo…). Rappelons que même Sea of Thieves pourrait sortir sur PS5 ainsi que d’autres exclusivités Xbox.

Concernant Palworld, les possesseurs de PS5 peuvent espérer un lancement ultérieur sur la machine. Dans une FAQ disponible sur Steam, les développeurs japonais indiquent qu’aucune version PlayStation n’est prévue pour l’instant, mais qu’ils « l’envisageront au cours du développement ». L’early access de Palworld devrait durer encore un an minimum, ce qui signifie que le studio devrait plancher sur la question cette année.

Autre raison de croire à une sortie de Palworld sur PS5 : la prise de parole de Shuehei Yoshida, le directeur de PlayStation Indies, sur X. Un utilisateur lui a demandé de pousser Sony à sortir le jeu sur sa console de salon, ce à quoi l’ancien président de SIE a simplement répondu « oui ». L’espoir est permis pour les joueurs PS5. Une sortie en 2025 semble envisageable.

Est-ce que Palworld sortira sur Nintendo Switch ?

En revanche, aucun indice ou rumeur ne laisse penser que Palworld arrivera bien sur Nintendo Switch. On imagine que le constructeur japonais et The Pokémon Company n’y sont pas forcément favorables. La ressemblance frappante entre les Pals et les créatures cultes de l’anime japonais sème la discorde même chez les joueurs.

Un « bad buzz » qui contribue certainement à la notoriété du jeu, mais qui pourrait empêcher la sortie de Palworld sur Switch. D’ailleurs, Nintendo vient d’attaquer violemment le moddeur qui a ajouté des Pokémon dans Palworld, preuve que la firme voit le succès du jeu d’un mauvais œil.