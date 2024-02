Palworld : le président de Nintendo réagit enfin au soi-disant plagiat de Pokémon

© Pocketpair

Bien que le nombre de joueurs de Palworld s’éloigne des sommets de fin janvier, le jeu de survie reste un énorme succès qui continue de faire parler de lui. À tel point que le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a été directement interrogé sur Palworld.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats de Nintendo cette semaine, les actionnaires de Nintendo ont demandé des comptes au PDG à propos de Palworld, qui plagierait potentiellement Pokémon. Reuters rapporte que Shuntaro Furukawa a répondu sobrement : “Nintendo prendra les mesures appropriées contre ceux qui enfreignent nos droits de propriété intellectuelle“.

Palworld s’expose à des poursuites judiciaires pour plagiat

L’homme reste prudent en ne désignant pas explicitement les développeurs de Pocketpair, désormais richissimes grâce à leur jeu qui est un carton historique sur Xbox aussi. C’est un peu de la même manière que sa filiale, la Pokémon Company, s’était exprimée il y a quelques semaines à propos des Pals, ces créatures si ressemblantes aux Pokémons.

La société fille de Nintendo avait bien fait comprendre qu’elle voyait d’un mauvais œil le succès de Palworld, sans toutefois citer le jeu. Dans ce communiqué diffusé sur son site officiel en japonais et en anglais, la Pokémon Company parlait du “jeu d’une d’autre société“, sur lequel elle menait l’enquête pour déterminer s’il y avait matière ou non à des poursuites judiciaires.

On peut être certain en tous cas que les cerveaux fument actuellement chez Nintendo pour trouver une manière d’attaquer Pocketpair au tribunal. L’entreprise a une tendance bien célèbre dans l’industrie du jeu vidéo à dégainer les poursuites.

Rien que l’année dernière, les avocats de Nintendo ont exigé que Discord révèle l’identité de l’auteur d’une fuite de Zelda Tears Of The Kingdom. Cette fuite ne concernait pourtant qu’un livret numérisé de l’édition Deluxe, avec l’art du jeu. Surtout en juillet, le géant japonais du divertissement avait exigé que Steam ferme l’accès à l’émulateur Dolphin, qui permettait de jouer aux classiques de la Gamecube.

Depuis son lancement en accès anticipé le 19 janvier, Palworld est devenu le deuxième jeu le plus joué de tous les temps sur Steam, où il s’est vendu à plus de 12 millions d’exemplaires. Il détient aussi le record du titre tiers le plus joué du Xbox Game Pass. En cas de plagiat avéré, la somme des dommages-et-intérêts pourrait se chiffrer en millions de dollars.