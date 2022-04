Panique à Twitter : un audio de réunion fuite, les employés s’inquiètent

Un audio d’une réunion entre les dirigeants de Twitter et les membres du conseil d’administration a fuité sur les réseaux. On y perçoit une certaine colère et des désaccords au sein du groupe au sujet d’Elon Musk et de la direction potentielle que l’entreprise pourrait prendre au futur.

Bureaux de Twitter à Tokyo – Crédits : Atsushi Nakamichi pour Twitter

L’audio a été obtenu par la chaîne d’information CNN. La direction de Twitter a elle refusé de commenter la fuite.

Une réunion marquée par l’inquiétude des employés

Cette réunion improvisée s’est faite en présence du PDG Parag Agrawal et du président du conseil d’administration Bret Taylor. Les employés de Twitter ont soulevé des questions sur tout, allant de leur rémunération à savoir si l’ancien président américain Donald Trump serait réadmis sur la plate-forme.

Ne sachant pas à quoi s’attendre du rachat de Twitter par Musk, nombres des réponses de cette réunion de 45 minutes se résument à un « nous devons demander à Elon à ce sujet ». Agrawal, le PDG de la société, s’est concentré sur la période qui les sépare jusqu’à la conclusion de l’accord qui pourrait prendre jusqu’à 6 mois.

« [Twitter] continuera à prendre des décisions comme nous l’avons toujours fait, guidés par les principes que nous avons, ce qui ne signifie pas que les choses ne changeront pas. Les choses ont changé.» […] « Une fois l’accord conclu, différentes décisions pourraient être prises. Pour que nous puissions mieux comprendre cela, nous trouverons un moyen de faire en sorte qu’Elon parle avec vous tous le plus tôt possible ». Agrawal, le PDG de Twitter

Le PDG cherche à rassurer l’équipe

Agrawal a ajouté qu’il s’attend à passer du temps avec Musk et parlera au milliardaire des principes qui ont guidé les décisions de Twitter. Puis il s’est voulu rassurant et optimiste.

« Si nous travaillons les uns avec les autres, nous n’aurons pas à craindre de perdre le cœur de ce qui fait la puissance de Twitter, c’est-à-dire que nous travaillons tous ensemble dans l’intérêt de nos clients chaque jour. »

Elon Musk à lui affirme de son côté qu’ il a « hâte de travailler avec l’entreprise et la communauté d’utilisateurs […] »

Source : CNN