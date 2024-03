X (Twitter) victime d’une grosse fuite de données, 200 millions de comptes seraient exposés

X (Twitter) a été pris d’assaut par un pirate qui assure avoir intercepté une énorme base de données. Celle-ci comporte des informations dites non sensibles à l’instar de l’identifiant de connexion ou du nombre de personnes suivies.

© Envato

X (ex Twitter) n’est pas imperméable aux attaques. En cette fin du mois de mars, Zataz révèle que le réseau social a été victime d’une nouvelle fuite de données. Le pirate aurait réussi à intercepter des millions de données émanant de 200 millions de comptes X. Pour prouver ses dires, il a notamment publié un gros extrait de son butin.

La liste dévoilée inclut notamment des informations sur 5 661 457 utilisateurs. Grâce à la publication d’une partie de la base dérobée, Zataz est en mesure d’affirmer que la fuite est réelle. Et pour cause, des comptes gérés par le média spécialisé ont été mis au jour, preuve que la fuite (ou du moins une partie) est bel et bien authentique.

X (Twitter) : des millions de comptes exposés par une fuite de données

Mais quelles sont les informations accessibles dans la base interceptée ? Alors que 19 millions de mots de passe sont exposés à cause de sites mal protégés, la nouvelle fuite de X révèle exclusivement des informations non sensibles, à savoir notamment :

Identifiant de connexion

Pseudonyme

Site associé au compte

Mots clés utilisés

Géolocalisation

Nombre de comptes suivis

Nombre d’abonnés

Statut de vérification

Si aucune information de connexion sensible n’a visiblement été dévoilée dans cette fuite, on vous conseille tout de même de changer votre mot de passe X. Fuite ou pas, il faut de toute manière modifier régulièrement vos mots de passe pour renforcer la sécurité de vos comptes. Optez pour un mot de passe complexe (pas de mot existant, présence de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux). Vous pouvez le faire générer par votre gestionnaire de mots de passe.

Le pirate assure en outre que les données métriques dérobées permettront de savoir qui a acheté des followers, une pratique désormais très répandue sur les réseaux sociaux comme X. Il explique également qu’il a mis au point une technique pour intercepter des données sur TikTok. Il est donc possible qu’une nouvelle fuite survienne dans les prochaines semaines.

Source : Zataz