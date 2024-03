Elon Musk s’emporte après une question sur sa consommation de drogue

© Alain JOCARD / AFP

Le Wall Street Journal révélait en début d’année qu’Elon Musk inquiétait ses collègues à cause de sa consommation de drogue. Le propriétaire de X prendrait toutes sortes de produits comme du LSD, de la cocaïne ou de l’ecstasy lors de soirées privées.

Une rumeur qui alimente logiquement de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, notamment sur celle qu’il détient. Elon Musk devait se livrer au jeu des questions-réponses sur d’autres sujets dans une émission bientôt diffusée sur X, mais une interrogation portait justement sur sa consommation de drogue. Cela n’a pas du tout plu au milliardaire.

Elon Musk se serait énervé après une question sur sa consommation de drogue

Elon Musk devait prochainement apparaître dans l’émission The Don Lemon Show diffusée sur X. Don Lemon, présentateur du programme qui a interviewé le fondateur de SpaceX le 8 mars dernier, annonce qu’Elon Musk vient de rompre leur partenariat.

« Elon Musk a annulé le partenariat que j’avais avec X. Il n’y avait aucune restriction dans l’interview qu’il a acceptée de plein gré et mes questions étaient respectueuses et très variées, couvrant tous les sujets, de SpaceX aux élections présidentielles », se défend Don Lemon dans un communiqué.

Selon le témoignage d’une source rapporté par CNN, Elon Musk se serait emporté lorsque Don Lemon l’a interrogé sur son habilitation de sécurité, la question de l’antisémitisme et sa consommation de kétamine. En août 2023, The New Yorker indiquait que sa consommation de ce puissant anesthésiant s’était intensifiée ces dernières années.

L’ancien journaliste de la chaîne américaine explique que l’interview d’une heure et demie arrivera tout de même sur X et YouTube à la date prévue, le 18 mars prochain. De son côté, le réseau social qui veut placer la vidéo au cœur de sa stratégie assure qu’il « défend la liberté d’expression et qu’elle est fière d’offrir un environnement ouvert à diverses voix et perspectives ».