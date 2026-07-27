Android Auto 17.4 est là mais le meilleur reste encore à venir

Google commence progressivement à déployer Android Auto 17.4. Outre les correctifs habituels de bugs, cette version permet de préparer le terrain pour des changements très attendus.

© Tom’s Guide / Gemini

Google vient de lancer la nouvelle version de son système d’infodivertissement embarqué. Android Auto 17.4 commence à se déployer progressivement auprès des premiers utilisateurs via le Google Play Store. Comme nous en avons désormais l’habitude, le géant n’a pas mis à jour le journal des modifications, ce dernier indiquant toujours les mêmes “corrections de bugs et autres améliorations” génériques.

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Android Auto va bientôt accueillir les widgets et les applications vidéo

Les précédents indices disséminés dans les versions antérieures d’Android Auto laissaient déjà entrevoir les nouveautés en préparation. Outre l’intégration très attendue des widgets, Google peaufine également la prise en charge des applications vidéo comme YouTube. Les usagers pourront ainsi regarder des vidéos lorsque le véhicule sera à l’arrêt ou simplement en écouter l’audio pendant qu’ils conduisent.

Ces fonctionnalités seront normalement déployées plus tard cette année. D’ici là, les mises à jour successives d’AA (dont la version 17.4) permettront donc de préparer techniquement leur arrivée. Espérons également que cette nouvelle version mette fin à certains bugs pénibles constatés récemment par la communauté avec Gemini et Google Maps.

Pour rappel, le déploiement des mises à jour via le Play Store s’effectue progressivement par vagues. Certains utilisateurs devront donc patienter bien plus longtemps avant de pouvoir y accéder par le voie officielle. Si vous êtes pressé, vous pouvez toutefois installer Android Auto 17.4.6630 en récupérant directement son fichier APK, disponible ici.