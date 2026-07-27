Windows 11 : cette nouvelle option va changer votre façon d’utiliser le pavé tactile

Vous utilisez un ordinateur portable avec un pavé tactile ? Windows 11 permet désormais d’ajuster la taille de la zone réservée au clic droit. Une option bienvenue qui devrait vous faciliter la vie.

Prévue pour l’automne, la mise à jour 26H2 de Windows 11 permettra d’introduire de nombreuses améliorations chez l’ensemble des usagers, dont la personnalisation du menu Démarrer, la refonte de la recherche et l’arrivée de la barre des tâches déplaçable. En attendant cette version majeure, Microsoft a glissé une fonctionnalité diablement pratique dans son dernier Patch Tuesday. Celle-ci permet aux utilisateurs de paramétrer la taille de la zone consacrée au clic droit sur leur trackpad.

Windows 11 : comment agrandir la zone dédiée au clic droit sur votre trackpad ?

Après plusieurs mois de test auprès des membres du programme Insider, l’éditeur de Redmond a enfin déployé cette option sur le canal stable. Pour y accéder, il suffit de suivre ce chemin :

Ouvrez les Paramètres (touche Windows + I).

(touche Windows + I). Dans la rubrique Bluetooth et appareils , ouvrez la section dédiée au Pavé tactile .

, ouvrez la section dédiée au . Ouvez l’onglet Appuis puis déroulez le menu Taille de la zone du clic droit .

puis déroulez le menu . Trois options s’offrent alors à vous : petit, moyen, grand, par défaut.

© Tom’s Guide

En optant pour “grand”, la zone du clic droit s’étendra sur toute la moitié inférieure de votre trackpad. Si vous peinez régulièrement à l’actionner sur votre PC portable, cette nouvelle option de personnalisation devrait vous simplifier la vie. Notez néanmoins que seuls les utilisateurs disposant d’un pavé tactile entièrement cliquable pourront profiter de cette fonctionnalité.

La prise en charge native du redimensionnement de la zone de clic droit constitue une première dans l’histoire de Windows. Jusqu’à présent, Microsoft permettait uniquement aux utilisateurs avancés de modifier ce comportement via des réglages du registre ou en passant par des applications tierces comme AutoHotkey et TouchPal. Avec la dernière mise à jour, ces options deviennent enfin accessibles directement depuis les Paramètres.

A titre de comparaison, macOS se montre moins flexible que Windows en la matière. Si le système d’Apple permet à ses usagers de choisir l’emplacement du clic droit sur le trackpad (coin inférieur droit, coin inférieur gauche ou activation avec deux doigts), il ne propose aucune option pour ajuster la taille de la zone dédiée au clic droit.