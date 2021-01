Justice League : Zack Snyder explique pourquoi il a choisi le costume noir pour Superman

Dans une interview pour ComicBook Debate, Snyder a fourni des explications sur le fameux costumer noir que portera Henry Cavill, alias Superman, dans la nouvelle version de Justice League. Visiblement, ce détail avait une importante toute particulière pour le réalisateur.

Superman portant le costumer noir – Crédit : Crédit : Warner Bros

« Je voulais vraiment le costume noir. Cela avait du sens pour moi, car Superman est un personnage notoire qui ne grandit pas. Il est comme un rocher et tout s’écrase contre lui. », a expliqué Snyder. Pour lui, ce choix représente également un moyen visuel de suivre l’évolution du super-héros. « Superman devait, à chaque étape, en quelque sorte passer au niveau supérieur et apprendre quelque chose, et être quelque chose de différent… Ce que j’avais prévu était que la dernière étape pour Superman était que son vrai retour, ou sa véritable entrée dans ce que je considère comme le Superman classique. », a-t-il ajouté.

Le costume noir est un « marqueur de temps »

Pour le réalisateur original de Justice League, le costume noir a également une utilité scénaristique. Celui-ci agirait comme un « marqueur de temps ». « Si vous voyez un flashback ou un flash-forward, le voir dans le costume noir vous permet de savoir où vous en êtes dans le temps, car c’est très spécifique à un certain arc narratif. », a-t-il expliqué.

Apparu pour la première fois dans des comics publiés en 1993, le costume noir est celui porté par Superman après avoir ressuscité. Cette tenue est totalement absente du Justice League original, ce qui avait beaucoup déçu les fans. Snyder a promis une nouvelle version complètement différente du film de 2017, dans laquelle on ne verrait aucune scène tournée par Joss Whedon. Le réalisateur avait indiqué qu’il changerait les couleurs du film. Le costume de Superman fait donc partie de ces modifications, puisque Henry Cavill a confirmé ne pas avoir tourné de nouvelles scènes.

Le Snyder Cut n’est pas encore sorti, mais les fans sont déjà convaincus que le film sera de qualité. Chez Warner Bros, il se murmure qu’une suite pourrait être envisagée.

Justice League : Superman atteindra son apogée dans la Snyder Cut

Source : CBR