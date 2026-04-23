Paramount rachète Warner Bros. Discovery : un mégadeal assombri par la colère des actionnaires

Les investisseurs de Warner Bros. Discovery ont validé l’acquisition titanesque par Paramount Skydance pour 111 milliards de dollars. Si la fusion est actée, les indemnités de départ faramineuses de la direction provoquent une véritable levée de boucliers.

Le logo de Paramount+ devant celui de Warner Bros., alors que les actionnaires de WBD viennent de valider le rachat pour 111 milliards de dollars. © Shuttershock

Réunis virtuellement ce jeudi, les détenteurs du capital de Warner Bros. Discovery ont donné leur accord pour une opération financière d’envergure. Paramount Skydance s’apprête ainsi à absorber l’entreprise de divertissement via une offre en numéraire de 31 dollars par action. Cette étape rapproche David Ellison du contrôle d’un conglomérat colossal, réunissant des marques iconiques comme HBO, CNN, MTV et les studios Paramount Pictures.

Une fronde contre le parachute doré de David Zaslav

Derrière ce plébiscite pour la fusion, un désaccord profond oppose la base aux dirigeants concernant les rémunérations post-acquisition. Une majorité a voté contre les accords de départ prévus pour David Zaslav, le PDG actuel, et son équipe. Bien que purement consultatif, ce rejet reflète une indignation face aux sommes vertigineuses en jeu.

David Zaslav devrait percevoir une enveloppe dépassant les 550 millions de dollars. Ce total cumule 34,2 millions de liquidités et une participation de 517 millions en actions au sein de la nouvelle entité. Le conseil d’administration a même prévu de lui rembourser les impôts liés à l’acquisition accélérée de ses titres. Ses lieutenants ne sont pas en reste, avec des primes frôlant ou dépassant la barre des 100 millions de dollars chacun.

Un horizon encore incertain face aux régulateurs

L’absorption de WBD par Paramount devra survivre à l’examen minutieux du département de la Justice américain et des instances européennes, et la contestation gronde bien au-delà des salles de conseil : des sénateurs et plusieurs procureurs généraux étudient des recours légaux pour bloquer cette alliance, invoquant des risques monopolistiques.

Les professionnels du secteur s’inquiètent tout autant ; les syndicats hollywoodiens redoutent les conséquences de ce rapprochement, alors que Paramount anticipe déjà 6 milliards de dollars d’économies, un objectif qui implique de lourdes vagues de licenciements. Pour nous, usagers des nombreuses plateformes de streaming du groupe, l’impact d’une telle concentration sur la diversité des catalogues et le portefeuille des futurs abonnés reste la grande inconnue des prochains mois.

Source : Variety