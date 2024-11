Tyson vs Paul : face à l’afflux de spectateurs, Netflix a dû faire des choix

©Netflix

Ancien Youtubeur et acteur, Jake Paul, 27 ans, est aujourd’hui boxeur professionnel. En 2020 et 2021 il affronte diverses personnalités sur le ring avant de s’aventurer dans le milieu professionnel fin 2022. Il a à son actif 6 victoires par KO.

Mike Tyson quant à lui est une véritable légende de la Boxe, âgé de 58 ans, il a à son actif 44 victoires par KO et a également été titré à de très nombreuses reprises et détient le titre de champion du monde des poids lourds WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) et IBF (1987-1990).

C’est en mars 2024 que Netflix annonce son partenariat avec Most Valuable Promotions (MVP) pour la diffusion d’un match d’anthologie : Jake Paul contre Mike Tyson. Le communiqué de presse annonce la date du 20 juillet à Arlington, Texas.

Notons que Most Valuable Promotions (MVP) a été fondé par Jake Paul et Nakisa Bidarian en 2021 afin de promouvoir des événements sportifs, essentiellement au niveau de la boxe. La société a permis la promotion et la production des matches de Jake Paul depuis sa création, notamment contre Tyron Woodley et Anderson Silva. Outre Jake Paul, la société a également pris en charge la boxeuse Amanda Serrano.

Un match d’anthologie, regardé par des dizaines de millions de fans à travers le monde

Après quelques mois d’attente, l’affiche tant attendue a donc enfin eu lieu ce week-end. Si le résultat du match et son déroulé ont permis à tous les spectateurs de voir que la santé de Mike Tyson n’est pas au beau fixe (il a d’ailleurs perdu), il n’en a pas moins réuni plus de 65 millions de téléspectateurs, vissés sur leur compte Netflix.

De plus, 50 millions de personnes ont suivi le match féminin qui suivait l’événement principal : Amanda Serrano contre Katie Taylor.

Le match entre Mike Tyson et Jake Paul aura duré huit rounds, Tyson n’ayant dominé que les deux premiers. Rappelons d’ailleurs que Tyson n’avait pas combattu depuis 2005 sur un match professionnel. À l’issue des huit rounds (de deux minutes chacun), c’est à l’unanimité des juges que Jake Paul a été déclaré vainqueur.

En parallèle, la diffusion par Netflix a posé quelques problèmes. En effet, il semble que les équipes du N rouge n’aient pas prévu autant de connexions simultanées pour son direct, et les serveurs ont eu bien du mal à tenir le coup. Ainsi, après quelques minutes de diffusion normale, les utilisateurs ont eu droit à une image détériorée.

La raison en est simple : trop de connexion, pas assez de bande passante, mais la détermination de Netflix de proposer le flux vidéo au plus grand nombre. Ainsi, afin que tous les téléspectateurs puissent bénéficier de l’image, il a été décidé d’en réduire la qualité. Moins de qualité signifie moins de demande au niveau du serveur et la possibilité de fournir le flux à plus de monde.

Le problème aurait pu s’arrêter là. Sauf que Netflix est en passe de devenir diffuseur pour les matchs de Noël de la NFL (la ligue de football américain), un événement qui réunit lui aussi des dizaines de millions de spectateurs. Surtout que cette année, l’un des matchs concerne les Kansas City Chiefs, vainqueurs du dernier Super Bowl.

Ainsi, si l’événement de Noël de la NFL n’a réuni “que” 30 millions de téléspectateurs l’année dernière, l’affiche de cette année pourrait bien faire exploser les chiffres. Cela donne le tournis et la prise en charge de la diffusion par Netflix rend beaucoup de monde sceptique au vu des résultats de ce week-end.

Cependant, malgré des débuts un peu chaotiques, Netflix estime que l’événement a été un franc succès, selon les propos de Elizabeth Stone, CTO de Netflix, rapportés par Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, dans une publication sur Threads.

« L’ampleur sans précédent [de cet événement] a engendré de nombreux défis techniques, que l’équipe de lancement a relevés avec brio en donnant la priorité à la stabilité du flux pour la majorité des téléspectateurs. Je suis sûre que beaucoup d’entre vous ont vu les commentaires de la presse et des réseaux sociaux sur les problèmes de qualité. Nous ne souhaitons pas minimiser la mauvaise expérience de certains utilisateurs, et nous savons que nous pouvons encore nous améliorer, mais nous considérons tout de même cet événement comme un énorme succès. »