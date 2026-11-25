Sony aime répéter que les jeux sont « meilleurs sur PS5 ». Pour GTA 6, les mesures de Digital Foundry racontent une autre histoire. Sur la PS5 standard, le jeu de Rockstar saccade plus souvent que sur la Xbox Series X. Les possesseurs d’une PS5 Pro, eux, peuvent dormir tranquilles.

Sur PS5 standard, GTA 6 accuse plus de chutes de framerate que sur Xbox Series X. © Shutterstock

Le spécialiste de l’analyse technique Digital Foundry a publié le 24 novembre un grand comparatif de GTA 6 sur les quatre consoles qui l’accueillent : PS5, PS5 Pro, Xbox Series X et Series S. Il place la Xbox Series X devant la PS5 standard, car sa fluidité tient mieux dans les scènes les plus chargées.

GTA 6 : la PS5 décroche plus souvent

Sur le papier, les deux machines font jeu égal. GTA 6 y tourne en 1440p environ en définition interne et vise 30 images par seconde, sans aucun mode 60 FPS. Les visuels sont quasi identiques.

Tout se joue dans le chaos des fusillades et des rues bondées de Leonida. La PS5 y subit des chutes de framerate bien plus fréquentes. La Xbox Series X profite en plus du VRR en 120 Hz, qui lisse ces baisses sur un téléviseur compatible. Ironie de l’histoire : à la sortie du jeu, les premières analyses de Digital Foundry montraient la Series X plonger vers 20 FPS dans les échanges de tirs les plus intenses, un cran sous la PS5.

La PS5 Pro reste reine, la Series S souffre

Sony garde malgré tout la meilleure version. La PS5 Pro offre l’image la plus nette et le 30 FPS le plus stable du lot. À l’autre bout de l’échelle, la Series S descend à 720p en interne. Elle passe régulièrement sous les 30 images par seconde et tombe vers 15 FPS dans l’action la plus intense, avec quelques coupures audio en prime.

Dans les faits, l’écart entre Series X et PS5 reste modeste, et peu de joueurs le remarqueront manette en main. Pour tout savoir sur le jeu, plongez dans notre dossier complet sur GTA 6 et toute l’actualité GTA.

Source : Digital Foundry