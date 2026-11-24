Une mission secondaire de GTA 6 bloque la progression de certains joueurs au chapitre 3. Un bug les empêche de reprendre le contrôle de Jason alors que cela est nécessaire pour poursuivre l’histoire.

Cela fait quasiment une semaine que les joueurs ont commencé à apprivoiser GTA 6. Et les premiers bugs sont déjà de sortie. Plusieurs personnes signalent notamment un problème particulièrement gênant au chapitre 3, qui les empêche de poursuivre l’histoire. Au début de cette séquence narrative, le jeu vous impose d’incarner Jason. L’objectif principal est de rejoindre Boobie à Vice City mais vous pouvez toujours explorer la carte et accomplir des quêtes annexes.

GTA 6 : les joueurs victimes d’un bug particulièrement frustrant

Il est toutefois fortement déconseillé de lancer la mission secondaire “Missing Persons” (“personnes disparues”) qui se trouve dans le comté de Kelly. Une fois cette quête terminée, le jeu vous rebascule dans la peau de Lucia. Il devient alors impossible de reprendre le contrôle de Jason pour poursuivre l’histoire principale de GTA 6. Sur Reddit, de nombreux joueurs accusent le coup ces derniers jours :

Plusieurs témoignages similaires ont fleuri sur les réseaux sociaux, confirmant la survenue de ce problème très frustrant. Espérons que les signalements pousseront Rockstar à déployer rapidement un correctif. Le patch 01.002.002, publié en début de semaine, corrige plusieurs plantages et autres dysfonctionnements. Il ne permet toutefois pas de résoudre ce bug bloquant, selon les derniers retours des joueurs.

GTA 6 : multipliez les sauvegardes pour éviter de perdre votre progression

Par mesure de précaution, pensez à multiplier les sauvegardes manuelles et à les renouveler régulièrement. Si un bug majeur vient compromettre votre partie, vous pourrez ainsi charger une sauvegarde antérieure et reprendre votre progression sans avoir à tout recommencer.

À lire aussi > GTA 6 : il met le jeu en pause, sa PS5 part en fumée en plein live