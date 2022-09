Piratage de TikTok : des milliards de données d’utilisateurs auraient été divulguées

Mais que se passe-t-il chez TikTok ? Le célèbre réseau social chinois vient de nier les allégations selon lesquelles des pirates auraient réussi à voler plus de deux milliards de données « sensibles », y compris des données utilisateur et le code source de la plate-forme.

Le réseau social TikTok aurait été piraté, si l’on en croit un message divulgué sur un forum de piratage en ligne, dans lequel un utilisateur appelé AgainstTheWest a affirmé avoir exploité une vulnérabilité de leurs serveurs pour accéder à plus de 790 Go de données. Cependant, TikTok affirme aujourd’hui n’avoir trouvé « aucune preuve d’une faille de sécurité ». L’analyse des fichiers divulgués par des experts en cybersécurité semble également corroborer cette version de l’histoire.

Une enquête est en cours

Détenue et exploitée par la société chinoise ByteDance, TikTok est sous le feu des projecteurs depuis qu’elle a pris de l’importance sur les marchés occidentaux en 2019. Aujourd’hui, la plate-forme attire plus l’attention par utilisateur que Facebook et Instagram combinés et l’application est devenue la plus téléchargée au monde.

En 2020, l’ancien président américain Donald Trump avait décidé d’interdire la plateforme, qu’il percevait comme une menace pour la sécurité nationale. Bien que l’interdiction ne se soit jamais concrétisée, ByteDance avait accepté de transférer les données relatives aux utilisateurs de TikTok basés aux États-Unis vers des serveurs exploités par Oracle. La société américaine audite actuellement les algorithmes de recommandation de la plateforme afin de s’assurer qu’ils ne sont pas manipulés à des fins politiques par le Parti communiste chinois (PCC).

Indépendamment de cela, les rumeurs d’une violation de données à grande échelle de TikTok vont bon train, ces derniers jours. Mais TikTok affirme que les données publiées en ligne n’ont pas été exposées et qu’elles ne concernent pas non plus le code source activement déployé dans le backend de la plate-forme.

« Nous avons confirmé que les échantillons de données en question sont tous accessibles au public et ne sont dus à aucune compromission des systèmes, réseaux ou bases de données TikTok », a déclaré la firme, dans un communiqué. « Nous ne pensons pas que les utilisateurs aient besoin de prendre des mesures proactives, et nous restons attachés à la sûreté et à la sécurité de notre communauté mondiale » ajoute la société.

