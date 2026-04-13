Piratage d’EduConnect : les données de millions d’élèves seraient compromises

EduConnect a été victime d’un piratage d’ampleur. La plateforme qui permet d’accéder aux services scolaires a été ciblé par un groupe de pirates qui auraient intercepté les données de plus 3 500 000 élèves dont des bulletins.

Les fuites de données s’enchaînent quasiment quotidiennement en France. C’est désormais au tour d’EduConnect d’être ciblé. Cette plateforme, qui permet aux parents et aux élèves d’accéder aux services scolaires en ligne, aurait été victime d’un piratage massif. Comme le révèle le site French Breaches, le groupe de pirates DumpSec annonce avoir mis en vente une base contenant des millions de données EduConnect interceptées.

Plus de 3,5 millions d’élèves seraient touchés par cette compromission. Parmi les données exposées, on retrouverait notamment plus de sept millions de bulletins scolaires et des milliers de rapports ASSR2. La fuite exposerait également les noms, prénoms ainsi que des informations administratives et des éléments de suivi scolaire.

Nous avons contacté le ministère de l’Education nationale pour obtenir une confirmation et davantage d’informations sur la brèche. Nous mettrons à jour cette article quand nous obtiendrons une réponse.

🔴 EduConnect piraté : une faille IDOR serait en cause. 3,5 millions d’élèves mineurs concernés, du CP à la Première. Plus de 7,2M de bulletins et données personnelles exposés, avec des mots de passe en clair.https://t.co/5X5rDgkqI4 — Seb (@seblatombe) April 13, 2026

Fuite de données EduConnect : quels risques pour les élèves ?

Si la fuite est avérée, elle revêt un caractère particulièrement sensible puisqu’elle implique des données appartenant à des mineurs. Outre l’atteinte à leur vie privée, des pirates risquent d’exploiter ces informations pour rendre leurs attaques de phishing plus crédibles. Ils pourront notamment s’appuyer sur les livrets scolaires et les autres données compromises pour se faire passer pour des établissements ou des administrations afin de tromper les familles.

Les cybercriminels auront aussi la possibilité de mettre en place d’autres escroqueries élaborées ou encore d’usurper l’identité des élèves. Il est donc vital d’avertir toutes les personnes concernées pour éviter qu’elles se fassent piéger.

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Il y a quelques semaines, plus de 1,5 million de photos de collégiens et lycéens ont été compromises après le piratage de l’Union Nationale du Sport Scolaire. C’est encore le groupe de pirates DumpSec qui serait à la manœuvre.