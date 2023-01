Pixel 7 : un bug fait planter le smartphone avec YouTube en plein écran

De plus en plus d’utilisateurs des Google Pixel 7 et 7 Pro signalent le même bug avec leur smartphone. L’écran se fige pendant quelques minutes jusqu’à ce que le Pixel 7 plante et redémarre tout seul. Le bug semble survenir uniquement avec YouTube et YouTube TV en plein écran.

Après la caméra arrière qui se brise toute seule sans raison apparente, les utilisateurs des Google Pixel 7 et 7 Pro signalent un nouveau bug particulièrement pénible. L’écran se fige soudainement quand ils regardent YouTube en plein écran et ils ne peuvent pas revenir en arrière. Après plusieurs minutes, le Pixel 7 plante et redémarre tout seul. Les utilisateurs peuvent aussi forcer le redémarrage en appuyant longtemps sur le bouton démarrer.

Le Pixel 7 © Thai Nguyen / Unsplash

Ce bug logiciel n’est pas le premier problème rencontré par le Pixel 7 que nous avons testé peu de temps après sa sortie. En octobre, plusieurs utilisateurs avaient signalé que la batterie de leur Pixel 7 Pro se drainait très vite avec la luminosité de l’écran au maximum. Heureusement, ce nouveau bug logiciel semble concerner uniquement les applications YouTube et YouTube TV.

Le Pixel 7 freeze pendant plusieurs minutes et redémarre tout seul sur YouTube en plein écran

Sur Reddit, l’utilisateur « u/aztecaoro10 » a expliqué que : « déjà deux fois aujourd’hui, je faisais l’animation pour fermer l’application YouTube TV et mon P7 se fige complètement et ne répond pas pendant environ 5 minutes, puis il redémarre tout seul ». D’autres internautes affirment avoir eu le même problème. Plusieurs ont déjà rencontré le bug plusieurs fois, de manière plus ou moins fréquente.

Pour le moment, les autres applications de vidéo et de streaming ne semblent pas être impactées par le bug. Celui-ci ne survient pas non plus systématiquement dès qu’un utilisateur regarde YouTube en plein écran. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit probablement pas d’un bug lié au Pixel 7, mais plutôt à l’application YouTube de Google. Rien n’a encore été communiqué officiellement pour le moment.

En attendant un correctif, les utilisateurs n’ont pas d’autres solutions que de signaler le bug à chaque fois qu’il arrive. Le problème gagnera ainsi en visibilité jusqu’à ce que Google s’en rende compte et déploie un correctif.

Source : Pocket-lint