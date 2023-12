Pixel 9 : qu’est-ce que Pixie AI, ce nouvel assistant qui pourrait tout changer ?

Pixel 9 (concept) © Yanko Design

Google prépare un assistant survitaminé à l’intelligence artificielle pour Android, puissant et personnalisé, appelé Pixie, qui accompagnera le futur Pixel 9. Cet assistant s’appuiera sur le nouveau modèle de langage de grande taille (LLM) Gemini de Google.

Pixie IA : le nouvel assistant de Google, qui utilise Gemini, profitera au Pixel 9

Selon le rapport, le smartphone sera plus intelligent, capable, par exemple, de vous indiquer le chemin vers le magasin le plus proche pour acheter un produit que vous avez pris en photo avec votre smartphone. Nous n’en savons pas plus pour l’instant, mais on peut facilement imaginer les possibilités.

Cet assistant de nouvelle génération sera toutefois réservé aux Pixel, et exploitera les données des services Google, comme Gmail ou Maps. Il semblerait qu’il s’agisse d’un produit totalement différent et indépendant de l’Assistant Google avec Bard, présenté à Made By Google en octobre.

Bien que nous en sachions encore peu, Google semble tout donner en termes d’IA pour faire face à son concurrent numéro un, OpenAI. La firme a dévoilé son IA Gemini la semaine dernière en réponse à GPT-4. La version Gemini Pro est désormais disponible pour les développeurs.

La firme a aussi annoncé que Gemini arriverait sur Android via Gemini Nano, qui offrirait à votre téléphone la capacité de résumer les conversations et les appels sans avoir besoin de connexion internet, par exemple.

Pour le consommateur, difficile de s’y retrouver aujourd’hui en termes d’IA : nous avons désormais Pixie, Bard, Gemini, Gemini Nano (pour les smartphones), Gemini Pro (pour Chrome, les appels API et plus encore) et Gemini Ultra, à venir en 2024. À l’inverse, OpenAI a gardé les choses relativement simples avec GPT-4, son chatbot ChatGPT et DALL-E comme son générateur d’images.