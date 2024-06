Pixel : une mise à jour de sécurité vitale est disponible, installez-la rapidement !

Crédit : Google

La nouvelle grande mise à jour des Pixel est enfin arrivée, corrigeant plus de 50 vulnérabilités critiques et modérées. Cette mise à jour est vitale pour tous les utilisateurs de Pixel, car elle renforce la protection de leurs appareils contre les cyberattaques et sécurise leurs données.

Une mise à jour corrective complète pour votre Pixel

Une des failles les plus préoccupantes corrigées est CVE-2024-32896, classée comme une vulnérabilité d’élévation de privilèges (EoP). Ce type de faille permet à un acteur malveillant d’obtenir un accès complet aux ressources du téléphone, un niveau de contrôle normalement réservé à Google, selon Tom’s Guide.

Google a averti que cette faille EoP est susceptible d’être exploitée de manière ciblée, ce qui signifie que des pirates informatiques pourraient déjà l’utiliser pour compromettre des Pixel. L’installation de la mise à jour est donc fortement recommandée.

Heureusement, la mise à jour ne se limite pas uniquement à la faille EoP. Elle corrige également des vulnérabilités au niveau du capteur d’empreintes digitales Pixel Firmware et de nombreux composants Qualcomm, garantissant ainsi une protection plus globale.

Les développeurs de GrapheneOS, une version d’Android axée sur la sécurité, ont découvert la faille en avril. Dans un message récent publié sur X l’équipe craint que les smartphones autres que les Pixel ne reçoivent pas le correctif avant la sortie d’Android 15.

Si votre appareil ne bénéficie pas de la mise à jour vers le nouvel OS, la faille EoP risque fort de persister. Les développeurs de GrapheneOS affirment en effet que la mise à jour de juin n’a pas été rétroportée pour les versions antérieures d’Android.

Voici la liste des smartphones Pixel concernés par la mise à jour de sécurité de juin 2024 :

Pixel 6a (5G)

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel Tablet

La mise à jour est déployée progressivement, il se peut donc qu’elle ne soit pas encore disponible sur tous les appareils. Vous pouvez vérifier manuellement la présence de la mise à jour dans les paramètres de votre Pixel en accédant à Système > Mise à jour du système.

Attention aux possesseurs d’autres smartphones Android

Notez quand même que la faille EoP semble également affecter les smartphones Android d’autres fabricants. Mais la mise à jour corrective pour ces appareils pourrait prendre du temps à arriver.

Les mises à jour de sécurité pour les Pixel et les autres smartphones Android suivent des calendriers distincts : cela s’explique par le fait que les appareils d’autres marques possèdent souvent des fonctionnalités et des capacités exclusives qui nécessitent une intégration spécifique de la mise à jour. Ce processus ralentit donc la distribution chez les constructeurs tiers.