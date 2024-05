Pixel : une mise à jour pour le Bluetooth et l’appareil photo est disponible, installez-la rapidement

Votre Pixel va se sentir comme neuf : Google a déployé la mise à jour de mai 2024 pour ses smartphones Pixel, apportant des améliorations notables à l’audio Bluetooth LE et à l’appareil photo du Pixel 8.

Google Pixel 8 Pro – © Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Google a déployé la mise à jour de sécurité Android de mai 2024, axée principalement sur l’amélioration de l’audio Bluetooth LE et la résolution d’un problème d’appareil photo sur la série Pixel 8. La mise à jour est disponible sur divers appareils Pixel, y compris le Pixel Fold et la Pixel Tablet.

Mises à jour Pixel de mai 2024 : Bluetooth LE Audio et appareil photo Pixel 8 optimisés

La mise à jour de mai comprend des améliorations de la stabilité et des performances de l’audio Bluetooth LE sur la plupart des modèles Pixel pris en charge. Elle corrige également spécifiquement un problème d’appareil photo pouvant entraîner des dysfonctionnements d’enregistrement vidéo sur des appareils tels que le Pixel 8 Pro.

Les dernières mises à jour intègrent des correctifs de sécurité datant du 1er et du 5 mai. Le premier ensemble de correctifs du 1er mai cible principalement diverses vulnérabilités d’Android Framework et du système. En revanche, la mise à jour du 5 mai se concentre sur les correctifs pour les composants matériels d’entreprises telles qu’Arm, Qualcomm et MediaTek. Voici la liste des correctifs selon le changelog :

Bluetooth Améliorations générales de la stabilité et des performances de l’audio Bluetooth LE

Appareil photo Correction des performances de l’appareil photo dans certaines conditions d’enregistrement vidéo



Liste des appareils Pixel concernés par la mise à jour de mai 2024 :

Pixel 5a (5G)

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

La mise à jour pèse environ 5 Mo et le numéro de version varie selon le modèle et l’opérateur de l’appareil. Pour vérifier si votre smartphone Google Pixel a reçu la mise à jour de mai 2024, accédez à Paramètres > Système > Mises à jour du système. Notez que les approbations des opérateurs peuvent légèrement retarder le déploiement de la mise à jour sur tous les appareils.