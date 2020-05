PlayStation Studios : le label de Sony pour reconnaître les jeux développés sous sa garde

Sony marque sa différence en introduisant un nouveau label sous lequel seront rassemblées toutes les productions développées en interne sur PS4 et bien sûr sur PS5. On aurait préféré enfin découvrir le design de la nouvelle console ou son line-up de lancement, mais nous devrons nous contenter d’un logo et d’une animation pour le moment. À partir de la fin de l’année, toutes les exclusivités de Sony seront estampillées du logo PlayStation Studios.

Crédit : Sony

Les titres labellisés PlayStation Studios et leurs trailers afficheront également une courte animation à leur lancement. Un clip largement inspiré de la vidéo d’introduction des films de l’univers Marvel. L’animation rassemble les héros emblématiques des exclusivités PlayStation avec notamment Nathan Drake de Uncharted, Aloy d’Horizon Zero Dawn ou encore Kratos de God of War. Elle poursuit avec les symboles 3D des touches de la manette, triangle, rond, croix, carré, et se termine avec le nouveau logo PlayStation Studios.

PlayStation Studios vs Microsoft Xbox Game Studios

Techniquement, les divers studios Sony sont déjà rassemblés au sein de la Sony Interactive Entertainment Worldwide Studio Organization. On comprend pourquoi Sony avait besoin de les unir sous une identité plus claire et plus forte pour faire face au Xbox Game Studios de Microsoft. Car c’est bien là l’objectif, Sony souhaite marquer sa différence, et permettre à ses titres phares d’être immédiatement reconnaissable, mêm par les joueurs occasionnels.

Nous avons réfléchi à la manière de réunir tous ces grands jeux sous une seule marque, et le but est vraiment de faire comprendre au consommateur que, lorsqu’il voit cette marque, il se prépare à vivre une expérience solide, innovante et profonde qu’il attend des jeux issus de la PlayStation. Eric Lempel, senior vice-président et chargé du marketing pour Sony Interactive Entertainment

