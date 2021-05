Pokémon : un enfant vend sa collection de cartes pour sauver la vie de son chiot

Aux États-Unis, un garçon de huit ans nommé Bryson Kliemann n’a pas hésité une seule seconde à vendre ce qu’il avait de plus cher, sa collection de cartes Pokémon, pour venir en aide au chiot malade de la famille. Celui-ci avait contracté la parvovirose canine, une maladie causée par un virus fortement contagieux, résistant et difficile à éliminer. Elle contamine les chiens qui n’ont pas été vaccinés à temps. Cette maladie extrêmement grave requiert une hospitalisation et des soins intensifs.

Bryson et sa collection de cartes Pokémon – Crédits : ABC / WCYB / Kimberly Woodruff

Les collectionneurs ou ex-collectionneurs de cartes Pokémon ont parfois recours à la vente quand ils ont des frais importants à payer. Au début de l’année, un étudiant américain avait vendu pour 80 000 dollars de cartes Pokémon afin de financer ses études de médecine. Dans le cas du jeune garçon, ce n’est finalement pas sa collection de cartes Pokémon qui a permis de payer le traitement du chiot, mais les dons envoyés par des internautes.

Les internautes ont aidé le garçon fan de Pokémon à sauver son chiot

Comme l’a rapporté la chaîne ABC, Bryson était en train de réorganiser ses cartes lorsqu’il s’est rendu compte que le chiot Bruce était très malade. Sa mère Kimberly l’a alors amené à la clinique vétérinaire en urgence. Le vétérinaire a diagnostiqué la parvovirose canine chez le chiot. Néanmoins, le traitement coûtait 700 dollars et ce n’était financièrement pas réalisable pour la famille.

Le chiot malade Bruce – Crédits : ABC / WCYB / Kimberly Woodruff

Bryson a alors surpris sa famille en essayant de vendre ses cartes Pokémon devant sa maison. Il avait préparé un grand panneau en carton « Cartes Pokémon à vendre ». Le garçon a déclaré à la chaîne locale que : « je sais que tout le monde aime les cartes Pokémon, alors j’ai simplement décidé de les vendre ». Un résident a aperçu Bryson sur sa pelouse en train de vendre des cartes et a envoyé la photo à sa mère qui était au travail. Celle-ci a posté la photo en ligne avant de lancer une collecte de dons sur la plateforme GoFundMe.

L’objectif était de collecter 800 dollars, mais les dons ont rapidement dépassé les 1 900 dollars. Le chiot a pu être sauvé et il continue son traitement à la maison. L’argent servira à payer ses futures vaccinations et à aider les autres chiens malades de la communauté. Nous ne savons pas si Bryson a pu conserver sa collection de cartes Pokémon intacte, mais c’est probablement le cas.

Source : ScreenRant