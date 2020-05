Porsche Taycan Turbo S Vs BMW M8 Gran Coupe : qui l’emporte sur circuit ?

Crédits : Porsche / BMW

Si l’on voit les voitures électriques accélérer toujours plus fort, nous avons même dressé la liste des 10 plus rapides au monde classées par leur temps au 0 à 100 km/h, la vitesse n’est pas le seul critère définit la sportivité d’un véhicule. Rien ne vaut le circuit pour se faire une véritable idée.

Deux philosophies s’affrontent

C’est donc l’idée qu’a poursuivie le magazine allemand Auto Bild, mettre face à face, sur circuit en conditions réelles, la BMW M8 Gran Coupe Competition et la Porsche Taycan Turbo S. Le tout est filmé en POV depuis le cockpit, sans commentaire, juste au son du moteur, thermique pour la BMW et électrique pour la Porsche. Un face-à-face haletant pour 2 véhicules qui s’adresse à des publics similaires, mais aux approches bien différentes.

D’un côté on retrouve la BMW propulsée par un moteur V8 biturbo de 4395 cm3 capable de développer 625 chevaux et 750 Nm de couple. Il est associé à une boite de vitesses automatique séquentielle à 8 rapports. Grâce à cela, elle peut atteindre les 305 km/h en vitesse de pointe. Il ne lui faut que 3,1 secondes pour atteindre les 100 km/h et 10,5 secondes les 200 km/h. Elle est vendue 165 000 euros.

400 kg de plus pour la Porsche mais 40% de couple supplémentaire

De l’autre côté, on retrouve la Porsche qui, malgré son nom, ne dispose pas de turbo. Bien différente dans sa conception, ce sont 2 moteurs électriques qui la propulsent. Si sa puissance nominale est identique à la BMW, elle peut atteindre les 761 chevaux en pic. Elle dispose d’un couple de 1050 Nm. Elle est munie d’une boite de vitesse à 2 rapports. Bien plus lourde, elle n’atteint que les 260 km/h en pointe. Toutefois, il ne lui faut que 2,8 secondes pour atteindre les 100 km/h et moins de 10 secondes pour les 200 km/h. Elle est vendue 185 500 euros.

Une fois sur circuit, les bonnes performances en accélération de la Porsche parviennent à faire la différence, mais seulement d’une courte tête à cause de ses 400 kg de plus sur la balance. En effet, si la belle électrique boucle le tour de circuit en 1 minute 32 secondes et 76 centièmes, elle n’est que 20 centièmes de secondes plus rapide que la BMW. On appréciera le silence de la Porche, le MP3 à 500 euro imitant le bruit d’un moteur n’a pas été utilisé ici.

Source : Auto Bild