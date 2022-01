Première démo d’Ameca, une fuite dévoile les Meta Quest 3 et Meta Cambria, une pluie de poissons au Texas, c’est le récap’ de la semaine

Au cours de cette première semaine de l’année, nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer côtés news chez Tom’s Guide ! Alors qu’Engineered Arts présentait son robot humanoïde Ameca lors du CES 2022, une fuite vient de dévoiler les futurs casques de réalité virtuelle d’Oculus. On vous présente les nouveautés à venir sur Android 12 cette année et l’on vous explique pourquoi il est interdit d’ouvrir le capot de votre Mercedes EQS.

Ameca fait sensation au CES 2022

Engineered Arts a profité du CES 2022 pour effectuer la première démonstration de son robot humanoïde Ameca. Le robot, dont les expressions faciales sont impressionnantes, a fait sensation lors de l’évènement et la vidéo de la démo publique a déjà récolté plus de 24 millions de vues après sa publication sur Twitter. Le directeur des opérations Morgan Roe a précisé que le robot utilise l’intelligence artificielle de langage GPT-3 et qu’il faudrait « au moins 10 ans avant qu’un robot comme Ameca ne marche parmi nous en tant que robot de service ».

Lire > Le robot humanoïde Ameca fait une démo troublante au CES 2022

Le robot humanoïde Ameca – Crédit : Engineered Arts

Les Meta Quest 3 et Meta Cambria dévoilés

Le youtubeur Brad Lynch vient de lever le voile sur les futurs l’Oculus Quest 3 et Quest Pro, baptisés respectivement Meta Quest 3 et Meta Cambria. Cette fuite révèle que Meta aurait pour projet de développer sa propre puce dédiée à la réalité virtuelle, quelles seront les nouvelles caractéristiques des prochains casques VR d’Oculus ainsi que leur date de sortie respective. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour tout savoir.

Lire > Oculus Quest 3 et Quest Pro : uOLED, mini LED, date de sortie, une fuite dévoile de grosses améliorations

Oculus Quest 2 – Crédit : Remy Gieling / Unsplash

N’ouvrez pas le capot de votre Mercedes EQS

Mercedes insiste, il est interdit d’ouvrir le capot de la Vision EQS en cas de dysfonctionnement, à moins d’être un professionnel. Le constructeur a d’ailleurs dressé la liste des conséquences susceptibles de survenir si vous tentez de forcer l’ouverture du capot. Cette interdiction n’est pas du goût de tout le monde, et nombreux sont les internautes qui s’insurgent de ne pas avoir un droit de regard sur l’intérieur de leur voiture en cas de problème.

Lire > Mercedes EQS : voici pourquoi il est interdit d’ouvrir le capot de la voiture électrique

L’ouverture du capot de la Mercedes EQS (Capture d’écran YouTube JP Performance)

Les nouveautés d’Android 12 dévoilées par Google

Google vient de dévoiler dans un post de blog les nouveautés et axes d’améliorations à venir pour Android 12 en 2022. En premier lieu, Google explique vouloir renforcer « l’écosystème Android », améliorer Fast Pair et prendre en charge plus d’appareils en simultané. La firme de Mountain View dévoile également que la technologie Ultra-Wideband (UWB) permettra de déverrouiller sa voiture sans avoir à sortir son smartphone de sa poche et que l’audio spatial devrait arriver « dans les mois qui arrivent et sur les appareils compatibles ».

Lire > Android 12 va faire basculer vos appareils Bluetooth, entre autres nouveautés

Android 12 en 2022 © Google, montage Tom’s Guide

Une pluie de poissons au Texas

Les pluies d’animaux s’expliquent par le fait que « de petits animaux aquatiques […] sont emportés par les trombes d’eau ou les courants d’air qui se produisent à la surface de la terre. Ils tombent alors du ciel en même temps que la pluie ». C’est ce qui s’est récemment produit au Texas : les habitants de la ville de Texarkana ont en effet été surpris par une pluie de poissons à la fin du mois de décembre. Le compte Facebook de la ville a partagé la photo d’un poisson tombé du ciel ainsi qu’une explication du phénomène météorologique.

Lire > Des poissons tombent du ciel sur une ville américaine

Un poisson tombé du ciel au Texas – Crédit : The City of Texarkana, Texas / Facebook

Nos dossiers et tests de la semaine

Pourquoi la toile organique est-elle meilleure que la synthétique ?

Même si James Cameron en avait déjà eu l’idée, Sam Raimi est le seul réalisateur a avoir adopté la toile organique pour son itération de Spider-Man. En effet, les autres Peter Parker utilisent systématiquement des toiles mécaniques. Mais si l’on regarde de plus près, la toile organique est finalement beaucoup plus logique et nous avons dressé une liste de huit éléments convaincants qui penchent en faveur de cette dernière. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour comprendre pourquoi le choix de Sam Raimi était sûrement le meilleur.

Lire > Spider-Man : 8 preuves que la toile organique est meilleure que la synthétique

Crédit : Sony Pictures



Le PSVR 2 PS5 n’a plus de secret pour nous

Sony a profité du CES 2022 pour lever le voile sur son casque VR de nouvelle génération pour PS5, baptisé PSVR 2. Avec une résolution 4K HDR, 2000 × 2040 par œil, le PSVR 2 utilisera des dalles OLED et proposera un taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hz. Le casque profitera du suivi oculaire et du rendu fovéal ainsi que du retour haptique. Sony a également dévoilé une nouvelle paire de manettes et l’arrivée d’un titre exclusif, Horizon Call of the Mountain, tiré d’Horizon Zero Dawn et de Forbidden West. Sony n’a pas donné de date de lancement officielle, mais nous imaginons que le futur casque VR pourrait sortir entre novembre et décembre 2022.

Lire > PSVR 2 PS5 : prix, date de sortie, fonctions, jeux, on vous dit tout sur ce casque VR

Les manettes du PSVR 2. © Sony

Les séries à ne pas louper en janvier 2022

Netflix, Prime Video et Disney+ ont commencé l’année en beauté avec des catalogues respectifs de premier ordre. Pour vous aider à choisir et surtout à ne rien louper, Tom’s Guide vous accompagne avec une sélection des meilleurs programmes à découvrir ou à poursuivre en ce mois de janvier. Le Livre de Boba Fett, The Silent Sea, Arcane ou encore Maid, rendez-vous dans notre actu dédiée pour faire le point sur les meilleures séries à regarder en streaming sur vos plateformes préférées.

Lire > Quelles sont les meilleures séries à regarder en streaming en janvier 2022 ?