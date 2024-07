Prime Day 2024 : les meilleures offres à saisir sur Amazon

Comme chaque année, Amazon organise ses Prime Day, des ventes flash exclusives aux abonnés de l’offre Prime. Tandis que les soldes d’été battent leur plein, le groupe de Jeff Bezos vient de lancer sa première édition. Du 16 au 17 juillet 2024, il est possible de profiter de remises alléchantes sur de nombreux produits. Nous avons réuni les meilleures offres high-tech disponibles pendant l’évènement. L’occasion idéale pour faire des économises sur l’achat d’un nouveau smartphone, d’une TV, d’un objet connecté, ou d’un ordinateur portable.

L’évènement a commencé cette nuit à minuit, et se terminera demain à 23h59. Comme vous vous en doutez, les offres les plus intéressantes ne resteront pas longtemps sur le site. C’est pourquoi, on vous recommande de ne pas trop trainer pour faire vos emplettes !

💡 Les meilleures offres des Prime Day sur les produits Amazon

📱 Le top des promos sur les smartphones pour les Prime Day

💻 Les meilleurs bons plans sur les ordinateurs portables, tablettes et montres connectées

🎧 Les offres audio à ne pas manquer (casques, écouteurs, enceintes)

📺 Les meilleures offres sur les TV pendant le Prime Day

🎮 Le top des bons plans gaming

🔥 Les autres bonnes affaires du Prime Day

Pack 4 caméras de surveillance sans-fil Blink Outdoor à 108,49 €, au lieu de 309,99 €

À l’occasion du Prime Day, Amazon vous fait économiser 65 % sur ce pack contenant 4 caméras HD d’extérieur sans-fil. Les caméras Blink Outdoor sont conçues pour résister aux intempéries. Elles sont par ailleurs équipées d’un détecteur de mouvements, et vous informent en temps réel de ce qui se passe via des notifications depuis l’application Blink Home Monitor. Vous pouvez voir, entendre et parler à vos visiteurs à n’importe quelle heure de la journée, grâce à leur vision infrarouge. Enfin, ces caméras fonctionnent avec des piles AA au lithium et offrent jusqu’à deux ans d’autonomie. Il s’agit là d’une super affaire si vous souhaitez sécuriser l’extérieur de votre maison avec des caméras connectées de pointe.

Samsung Galaxy Book3 360 (i7 – 16/512 Go) à 949 €, au lieu de 1 209,57 €

Le Samsung Galaxy Book3 360 profite actuellement d’une belle remise à l’occasion du Prime Day d’Amazon. Cet ordinateur portable se présente comme un compromis idéal pour le travail et le divertissement. En effet, grâce à son format hybride 2-en-1, il se transforme en tablette en un clin d’œil, ce qui permet notamment d’améliorer la productivité.

Le modèle dispose d’un écran AMOLED de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais également d’un processeur Intel Core de 13 ème génération. Il s’agit plus précisément d’un i7. Il est épaulé par 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique Intel Xe Graphics. Bien qu’il puisse exécuter des applications gourmandes avec une certaine fluidité, il s’agit avant tout d’un ordinateur dédié à la bureautique et aux tâches courantes. L’ordinateur dispose également de quatre haut-parleurs AKG, compatibles Dolby Atmos, ainsi que d’une connectique complète avec des ports Thunderbolt 4, USB-A, HDMI et microSD.

Friteuse sans huile Ninja Foodi MAX Dual Zone (9,5L) à 179,99 €, au lieu de 247 €

Ninja Foodi MAX Dual Zone est une friteuse sans huile 6-en-1 d’une capacité de 9,5L, soit l’équivalent de 8 portions. Ce Air Fryer possède deux tiroirs, qui peuvent chacun contenir 1,4 kg de frites ou un poulet de 2 kg. L’avantage, c’est qu’il possible de cuisiner deux aliments de deux façons distincte, et obtenir une cuisson synchronisée. Ce type de machine vous fait profiter d’une cuisson plus saine avec jusqu’à 75 % de matières grasses en moins. Grâce à ses 6 modes de cuisson, vous pouvez cuisiner tous types d’aliments : rôtir, déshydrater, frire (AirFry et Max Crisp), cuire et réchauffer. De plus, elle vous permet de réaliser 65 % d’économies sur la facture d’électricité par rapport aux fours traditionnels. À noter que le modèle dispose de paniers antiadhésifs, qui passent au lave-vaisselle.