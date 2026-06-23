Prime Day Mammotion : jusqu’à 500 € de remise sur les robots tondeuses YUKA Mini 2, les plus populaires de la marque !

À l’occasion de l’Amazon Prime Day 2026, Mammotion propose jusqu’au 26 juin des remises exceptionnelles sur sa gamme YUKA Mini 2, son robot tondeuse le plus vendu en France. Des remises allant jusqu’à 39 % sur une gamme sans fil périphérique récompensée par le TIME comme l’une des meilleures inventions de 2024 et 2025.

Les robots tondeuses ont profondément changé la façon dont on entretient sa pelouse. Fini les câbles à enterrer sur des dizaines de mètres, fini les balises à poser aux quatre coins du jardin : les nouvelles générations cartographient le terrain de manière autonome, détectent les obstacles en temps réel et rentrent d’elles-mêmes à leur base en cas de pluie ou de batterie faible. Avec l’été qui s’installe et les vagues de chaleur qui se profilent, déléguer la tonte à un robot prend tout son sens.

Mammotion s’est imposé comme le numéro un mondial des tondeuses robotisées sans fil périphérique, une position construite sur plusieurs générations de robots qui ont progressivement affiné leur navigation, leur précision de coupe et leur facilité d’installation. La gamme YUKA Mini 2 représente l’aboutissement de cette trajectoire pour les jardins jusqu’à 1 000 m², avec deux systèmes de navigation distincts selon la complexité du terrain.

🔥 Trois modèles, deux technologies, des remises jusqu’à 500 €

YUKA Mini 2 500 : réduction de 350€

Le YUKA Mini 2 500 à 549 € (au lieu de 899€) est le point d’entrée de la sélection et celui qui profite de la remise la plus importante (39 % de réduction), soit 350 € de moins que son prix habituel. Il embarque un système de vision IA à triple caméra capable de détecter plus de 300 types d’obstacles différents, sans fil périmétrique ni antenne à installer. Son mode DropMow permet même de commencer à tondre dès le déballage, sans configuration préalable. Idéal pour les jardins jusqu’à 500 m² au relief conventionnel.

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YUKA Mini 2 800 : réduction de 500€

Le YUKA Mini 2 800, à 799 € au lieu de 1 299 €, passe à la navigation LiDAR 360° couplée à une vision IA double caméra, pour une cartographie précise au centimètre même dans les environnements plus complexes : sous les arbres, près des bâtiments ou dans les zones ombragées où le GPS peut perdre le signal. Il couvre des surfaces jusqu’à 800 m² et partage avec les autres modèles les mêmes roues larges pour franchir des pentes jusqu’à 45 %, une batterie de 98 Wh offrant jusqu’à 125 minutes d’autonomie et la gestion de jusqu’à 10 zones de tonte distinctes depuis l’application.

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YUKA Mini 2 1000 : réduction de 200€

Le YUKA Mini 2 1000 à 1 099 € au lieu de 1 299 € est la version la plus généreuse de la gamme, couvrant jusqu’à 1 000 m². Il reprend la navigation LiDAR du YUKA Mini 2 800 et bénéficie en prime d’un mini garage offert d’une valeur de 119 €, soit un avantage total de 319 € par rapport au prix habituel. Une option particulièrement intéressante pour les propriétaires de grands jardins qui souhaitent protéger leur robot des intempéries sans investissement supplémentaire.

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👍 D’autres offres Mammotion à saisir pendant le Prime Day

Les promotions ne s’arrêtent pas aux YUKA Mini 2. Du 20 au 26 juin, les LUBA Mini 2 AWD sont également en promotion : le LUBA Mini 2 AWD 1000 passe à 1 399 € au lieu de 1 499 €, et le LUBA Mini 2 AWD 1500 à 1 799 € au lieu de 1 899 €, tous deux équipés de la transmission intégrale pour les terrains complexes et les pentes jusqu’à 80 %.

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Le robot de piscine SPINO E1 profite quant à lui d’une remise de 200 € à 499 € au lieu de 699 €, avec un panier filtrant offert d’une valeur de 59 €. Toutes les offres sont disponibles sur Amazon ainsi que sur la boutique officielle Mammotion, qui propose en plus 50 € de remise supplémentaire pour les nouveaux clients.