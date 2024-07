Prime Video : la nouvelle interface allie clarté, simplicité et recommandations IA

Amazon vient enfin de mettre à jour l’interface de Prime Video. Souvent critiquée pour ses menus encombrés et peu intuitifs, la plateforme se refait une beauté pour simplifier la vie des abonnés. On vous détaille les nouveautés introduites.

© Envato

Si vous êtes un consommateur frénétique du catalogue de Prime Video, vous avez sûrement déjà été agacé par son interface. Celle-ci est souvent critiquée (à raison) pour ses menus encombrés qui gagneraient à devenir plus intuitifs. Bonne nouvelle, Amazon commence enfin à déployer une mise à jour significative visant à améliorer l’expérience utilisateur.

Premièrement, la nouvelle interface corrige un problème qui irrite les abonnés depuis longtemps. Lorsqu’on parcourt la plateforme, il est difficile de savoir si un programme est inclus ou non dans notre abonnement. Dorénavant, il sera plus facile d’en avoir le cœur net. Les logos Prime et des services tiers (comme Max, Crunchyroll ou Starz) seront mis en évidence sur les vignettes. Une icône de panier jaune apparaîtra si le contenu nécessite un abonnement supplémentaire.

La nouvelle interface de Prime Video © Amazon

Quelles nouveautés apportent la nouvelle interface d’Amazon Prime Video ?

Toujours au rayon des nouveautés, le nouveau Prime Video introduit une barre de navigation simplifiée. Celle-ci se compose ainsi :

Sur la gauche, on retrouve les onglets Accueil, Films, Séries TV, Sports et TV en direct.

Sur la droite, des raccourcis vers les contenus Prime et les plateformes tierces sont facilement accessibles.

sont facilement accessibles. Un énième onglet permet d’ajouter rapidement de nouveaux abonnements.

A lire > Netflix, Disney+, Amazon Prime Video. Quelle est la meilleure plateforme de SVOD ?

Par ailleurs, un nouveau carrousel permet de mettre en exergue certains contenus dans chacune des sections susmentionnées. Dans les rubriques Films et Séries TV, Amazon a également ajouté une bonne dose d’intelligence artificielle afin d’offrir des recommandations plus pertinentes (“Pour vous”). Ces recommandations personnalisées seront générées en fonction de votre historique et de vos préférences.

Nouvelles animations, transitions plus rapides, effets de zoom… La nouvelle interface devrait également fluidifier la navigation. Son déploiement a déjà débuté dans le monde entier. Elle sera disponible chez l’ensemble des clients “dans les semaines à venir”. Pour rappel, le service de streaming est inclus dans l’abonnement Amazon Prime.