Prime Video : toutes les nouveautés d’août avec le grand retour d’une série populaire

Que nous réserve le programme d’août sur Amazon Prime Video ? Le service de SVOD va ajouter de nombreux films et séries à son catalogue le mois prochain avec notamment la publication des premiers épisodes de la saison 4 de Reacher.
Vous pensiez avoir fait le tour du catalogue de Prime Video ? Le service d’Amazon va ajouter plusieurs films, séries et émissions tout au long du mois d’août. Les trois premiers épisodes de la saison 4 de Reacher seront notamment diffusés le 12 août. Le programme se dévoilera ensuite sur un rythme d’un épisode par semaine jusqu’au final. Adaptation des romans de Lee Child, cette série d’action met en scène Alan Ritchson dans le rôle titre.
Il devra cette fois-ci élucider la mort mystérieuse d’une femme dans le métro new-yorkais ; une enquête qui va de nouveau le plonger au cœur d’une vaste conspiration. On retrouvera également la série The Five-Star Weekend qui suit une influenceuse culinaire à succès. Alors qu’elle traverse une période difficile, elle va tenter de rebondir en organisant un week-end avec quatre amies ayant marqué différentes étapes de sa vie.
Par ailleurs, les abonnés Prime Video pourront découvrir l’excellent Midsommar d’Ari Aster. Un film aussi angoissant que dérangeant qui vous plongera dans l’horreur d’un festival suédois en apparence idyllique, organisé une fois tous les 90 ans. Ne passez pas non plus à côté du chef d’œuvre Get Out. Ce film d’horreur psychologique met en scène un jeune photographe afro-américain qui se rend chez la famille de sa petite amie blanche ; un week-end qui va rapidement virer au cauchemar sur fond de racisme.
Dans un registre plus léger, de grosses franchises sont aussi au menu à l’instar de la saga Fast & Furious et des trois RoboCop. Voici le programme complet.
Quelles nouveautés débarquent sur Prime Video en août ?
Séries
- Sterling Point : 5 août
- Reacher (saison 4) : 12 août
- The Magicians (saisons 1 à 5) : 15 août
- The Five-Star Weekend : 21 août
- Betty la Fea – L’histoire continue : 28 août
Films
- À fond la fac : 1 août
- Avant toi : 1 août
- Baby Boom : 1 août
- Barbershop : 1 août
- Barbershop 2 : 1 août
- Barbershop : The Next Cut : 1 août
- Beauty Shop : 1 août
- Bleu d’enfer : 1 août
- Blue Velvet : 1 août
- Colors : 1 août
- Desecration : 1 août
- Dirty Papy : 1 août
- Droit au cœur : 1 août
- Éclair de lune : 1 août
- Escrocs : 1 août
- Everything, Everything : 1 août
- Evil Dead 3 : L’armée des ténèbres : 1 août
- Fast & Furious : 1 août
- 2 Fast 2 Furious : 1 août
- Fast and Furious : Tokyo Drift : 1 août
- Fast & Furious 4 : 1 août
- Fast & Furious 5 : 1 août
- Fast & Furious 6 : 1 août
- Fast & Furious 7 : 1 août
- Fast & Furious 8 : 1 août
- Fast & Furious 9 : 1 août
- Fast & Furious : Hobbs & Shaw : 1 août
- Get Out : 1 août
- Hercule : 1 août
- Jour après jour : 1 août
- La vie, l’amour… les vaches : 1 août
- L’affaire Thomas Crown : 1 août
- Le coup du siècle : 1 août
- Les Aventures de Buckaroo Banzaï à travers la 8e dimension : 1 août
- Les municipaux, ces héros : 1 août
- Les municipaux, trop c’est trop : 1 août
- Les seigneurs de Harlem : 1 août
- L’expérience Belko : 1 août
- Licorice Pizza : 1 août
- L’île oubliée : 1 août
- Midsommar : 1 août
- MR 73 : 1 août
- Mr Quigley, l’australien : 1 août
- Mystic Pizza : 1 août
- Network : Main basse sur la TV : 1 août
- Palais Royal ! : 1 août
- Pandorum : 1 août
- RoboCop : 1 août
- RoboCop 2 : 1 août
- RoboCop 3 : 1 août
- Séduis-moi si tu peux ! : 1 août
- Sens unique : 1 août
- Telle mère, telle fille : 1 août
- Tous en scène : 1 août
- Un homme à la hauteur : 1 août
- Une famille sur le ring : 1 août
- Women Talking : 1 août
- La Pat’ Patrouille : Le film : 3 août
- Conan : 5 août
- Crazy Rich Asians : 5 août
- Les onze commandements : 5 août
- Tout ce qui brille : 5 août
- Elektra : 7 août
- In the Lost Lands : 7 août
- La Course des animaux : 7 août
- Les Baronnes : 10 août
- Robin des Bois : 10 août
- The Last Showgirl : 12 août
- Reine mère : 13 août
- Chacun pour tous : 15 août
- Comme un chef : 15 août
- Ibiza : 15 août
- Il était une fois dans l’Oued : 15 août
- La French : 15 août
- La mentale : 15 août
- La soif de l’or : 15 août
- Les beaux gosses : 15 août
- Mad Max: Fury Road : 15 août
- On voulait tout casser : 15 août
- Pattaya : 15 août
- Un été pour tout changer : 16 août
- Red Sonja : 17 août
- Le dindon : 18 août
- Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan : 19 août
- 30 jours max : 19 août
- Gomez vs Tavares : 20 août
- Le roi Arthur: la légende d’Excalibur : 20 août
- Menace en eaux profondes : 21 août
- The Last Sunrise : 26 août
Documentaires et émissions
- Novak Djokovic : Le Loup en Hiver : 20 août
- Les Fumiers – Bienvenue à la Ferme : 29 août