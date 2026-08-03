Prime Video : toutes les nouveautés d’août avec le grand retour d’une série populaire

Que nous réserve le programme d’août sur Amazon Prime Video ? Le service de SVOD va ajouter de nombreux films et séries à son catalogue le mois prochain avec notamment la publication des premiers épisodes de la saison 4 de Reacher.

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Vous pensiez avoir fait le tour du catalogue de Prime Video ? Le service d’Amazon va ajouter plusieurs films, séries et émissions tout au long du mois d’août. Les trois premiers épisodes de la saison 4 de Reacher seront notamment diffusés le 12 août. Le programme se dévoilera ensuite sur un rythme d’un épisode par semaine jusqu’au final. Adaptation des romans de Lee Child, cette série d’action met en scène Alan Ritchson dans le rôle titre.

Il devra cette fois-ci élucider la mort mystérieuse d’une femme dans le métro new-yorkais ; une enquête qui va de nouveau le plonger au cœur d’une vaste conspiration. On retrouvera également la série The Five-Star Weekend qui suit une influenceuse culinaire à succès. Alors qu’elle traverse une période difficile, elle va tenter de rebondir en organisant un week-end avec quatre amies ayant marqué différentes étapes de sa vie.

Par ailleurs, les abonnés Prime Video pourront découvrir l’excellent Midsommar d’Ari Aster. Un film aussi angoissant que dérangeant qui vous plongera dans l’horreur d’un festival suédois en apparence idyllique, organisé une fois tous les 90 ans. Ne passez pas non plus à côté du chef d’œuvre Get Out. Ce film d’horreur psychologique met en scène un jeune photographe afro-américain qui se rend chez la famille de sa petite amie blanche ; un week-end qui va rapidement virer au cauchemar sur fond de racisme.

Dans un registre plus léger, de grosses franchises sont aussi au menu à l’instar de la saga Fast & Furious et des trois RoboCop. Voici le programme complet.

Quelles nouveautés débarquent sur Prime Video en août ?

Séries

Sterling Point : 5 août

Reacher (saison 4) : 12 août

The Magicians (saisons 1 à 5) : 15 août

The Five-Star Weekend : 21 août

Betty la Fea – L’histoire continue : 28 août

Films

À fond la fac : 1 août

Avant toi : 1 août

Baby Boom : 1 août

Barbershop : 1 août

Barbershop 2 : 1 août

Barbershop : The Next Cut : 1 août

Beauty Shop : 1 août

Bleu d’enfer : 1 août

Blue Velvet : 1 août

Colors : 1 août

Desecration : 1 août

Dirty Papy : 1 août

Droit au cœur : 1 août

Éclair de lune : 1 août

Escrocs : 1 août

Everything, Everything : 1 août

Evil Dead 3 : L’armée des ténèbres : 1 août

Fast & Furious : 1 août

2 Fast 2 Furious : 1 août

Fast and Furious : Tokyo Drift : 1 août

Fast & Furious 4 : 1 août

Fast & Furious 5 : 1 août

Fast & Furious 6 : 1 août

Fast & Furious 7 : 1 août

Fast & Furious 8 : 1 août

Fast & Furious 9 : 1 août

Fast & Furious : Hobbs & Shaw : 1 août

Get Out : 1 août

Hercule : 1 août

Jour après jour : 1 août

La vie, l’amour… les vaches : 1 août

L’affaire Thomas Crown : 1 août

Le coup du siècle : 1 août

Les Aventures de Buckaroo Banzaï à travers la 8e dimension : 1 août

Les municipaux, ces héros : 1 août

Les municipaux, trop c’est trop : 1 août

Les seigneurs de Harlem : 1 août

L’expérience Belko : 1 août

Licorice Pizza : 1 août

L’île oubliée : 1 août

Midsommar : 1 août

MR 73 : 1 août

Mr Quigley, l’australien : 1 août

Mystic Pizza : 1 août

Network : Main basse sur la TV : 1 août

Palais Royal ! : 1 août

Pandorum : 1 août

RoboCop : 1 août

RoboCop 2 : 1 août

RoboCop 3 : 1 août

Séduis-moi si tu peux ! : 1 août

Sens unique : 1 août

Telle mère, telle fille : 1 août

Tous en scène : 1 août

Un homme à la hauteur : 1 août

Une famille sur le ring : 1 août

Women Talking : 1 août

La Pat’ Patrouille : Le film : 3 août

Conan : 5 août

Crazy Rich Asians : 5 août

Les onze commandements : 5 août

Tout ce qui brille : 5 août

Elektra : 7 août

In the Lost Lands : 7 août

La Course des animaux : 7 août

Les Baronnes : 10 août

Robin des Bois : 10 août

The Last Showgirl : 12 août

Reine mère : 13 août

Chacun pour tous : 15 août

Comme un chef : 15 août

Ibiza : 15 août

Il était une fois dans l’Oued : 15 août

La French : 15 août

La mentale : 15 août

La soif de l’or : 15 août

Les beaux gosses : 15 août

Mad Max: Fury Road : 15 août

On voulait tout casser : 15 août

Pattaya : 15 août

Un été pour tout changer : 16 août

Red Sonja : 17 août

Le dindon : 18 août

Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan : 19 août

30 jours max : 19 août

Gomez vs Tavares : 20 août

Le roi Arthur: la légende d’Excalibur : 20 août

Menace en eaux profondes : 21 août

The Last Sunrise : 26 août

Documentaires et émissions