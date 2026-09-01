Prime Video : toutes les nouveautés de septembre avec le spin-off d’une série phare

Amazon vient enfin de dévoiler la programmation complète de Prime Video pour septembre. Les abonnés français accèderont à de nouveaux films et séries dont Neagley, le très attendu spin-off de Reacher.

© Gemini / Tom’s Guide

Reacher sera encore à l’honneur sur Prime Video en septembre. Après avoir lancé sa quatrième saison en août, la plateforme continue de diffuser la série d’action ce mois-ci. Le dernier épisode sera notamment mis en ligne le 16 septembre, soit le même jour que la sortie de son spin-off Neagley. Cette fois-ci, pas de diffusion au compte-gouttes. Les huit épisodes de la série dérivée seront accessibles immédiatement sur le service de streaming.

Ce nouveau programme se focalisera sur Frances Neagley (Maria Sten), ancienne collègue de Jack Reacher au sein de la 110e Unité spéciale d’investigations de l’armée. Devenue détective privée à Chicago, elle apprend qu’un ami cher a été tué dans un accident aux circonstances suspectes. Elle va alors mener l’enquête pour faire éclater la vérité en mettant à profit ce qu’elle a appris auprès de son mentor.

Quelles nouveautés arrivent sur Prime Video en septembre ?

On retrouvera aussi ce mois-ci les six saisons de l’iconique Sex and the City ou encore le second acte de Dear You, la série romantique française adaptée des romans d’Emily Blaine. Côté films, les abonnés auront notamment droit à Spider-Man : No Way Home, au classique très angoissant Le Silence des Agneaux ou encore à La Cité de la peur, comédie tordante écrite et incarnée par Les Nuls.

Ils pourront aussi se laisser tenter par Burn After Reading, comédie noire des frères Coen dans laquelle deux employés de salle de sport mettent la main sur un mystérieux disque contenant des informations confidentielles de la CIA. Voici le reste de la programmation :

Séries

Sex and the City (saisons 1 à 6) : 1er septembre

: 1er septembre Jagamae Sangeetham (saison 1) : 3 septembre

: 3 septembre Episode 6 de la saison 4 de Reacher : 2 septembre

: 2 septembre The Grand Tour (saison 1) : 4 septembre

: 4 septembre Episode 7 de la saison 4 de Reacher : 9 septembre

: 9 septembre A Love Other Than Yours (saison 1) : 12 septembre

: 12 septembre Episode 8 de la saison 4 de Reacher : 16 septembre

: 16 septembre Neagley (saison 1) : 16 septembre

: 16 septembre Dear You (saison 2) : 26 septembre

: 26 septembre Banshee (saisons 1 à 4) : 30 septembre

: 30 septembre Ballers (saisons 1 à 4) : 30 septembre

Films