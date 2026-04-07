Propriétaires de Galaxy S25, respirez : les fonctions IA du S26 arrivent

Sous la pression de sa communauté, Samsung confirme l’arrivée des principales nouveautés d’intelligence artificielle du Galaxy S26 sur la série S25, via la mise à jour One UI 8.5 attendue d’ici fin avril ou mai 2026.

Samsung Galaxy S25 Ultra : le flagship de 2025 s’apprête à recevoir l’intelligence artificielle du S26 via la mise à jour One UI 8.5. © Shutterstock

Quand Samsung a dévoilé le Galaxy S26 lors de l’Unpacked du 25 février 2026, plusieurs fonctionnalités IA sont restées exclusives au nouveau flagship. La frustration des possesseurs de Galaxy S25, particulièrement audible sur les forums coréens et Reddit, a poussé le constructeur à rectifier le tir. Le 6 avril, un modérateur officiel a annoncé sur le Samsung Community qu’une mise à jour logicielle embarquant les capacités IA du S26 était en préparation pour la gamme S25.

Filtrage d’appels IA, Now Nudge, Bixby augmenté : le détail des fonctions attendues

La fonctionnalité phare reste le Call Screening. Concrètement, l’IA décroche à votre place, interroge l’appelant sur son identité et son motif, puis affiche une transcription en temps réel. L’acquéreur du S25 pourra reprendre la conversation, la confier à Bixby Text Call ou simplement relire l’échange après coup. Sur le S26, la fonction couvre déjà 13 langues.

Autre ajout notable : Now Nudge, un assistant contextuel qui analyse le contenu affiché à l’écran pour suggérer des actions pertinentes. Si vous évoquez un dîner dans une conversation WhatsApp, un raccourci vers l’agenda s’affiche spontanément. Le système fonctionne aussi bien dans les apps Samsung que tierces.

La mise à jour devrait également apporter Creative Studio (création de stickers et visuels via prompt), un Audio Eraser désormais compatible avec YouTube, Netflix et Instagram, un Photo Assist enrichi permettant l’édition par commandes textuelles, et des résumés de notifications générés par IA.

Calendrier de déploiement : patience encore requise

Samsung en est à sa huitième bêta de One UI 8.5 pour le S25, et deux builds supplémentaires seraient prévues avant la version stable. Le déploiement final pourrait intervenir à la mi-avril, mais un glissement vers mai 2026 reste probable. Les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6 suivront dans la foulée, tandis que les modèles plus anciens (S23, série A) devront patienter jusqu’à l’été.

Sources : SamMobile, Android Authority, Samsung Community Forums