Proton VPN : et s’il était temps de choisir une solution européenne ?

Les raisons d’utiliser un VPN sont multiples. L’une d’entre elles est de ne pas avoir envie que vos activités soient scrutées et que vos données personnelles finissent dans de mauvaises mains.

Imaginons un scénario tout à fait basique. Vous rencontrez des problèmes de santé et l’apparition de quelques symptômes suspects vous incite à effectuer des recherches sur Google et à visiter des groupes Facebook thématiques.

La simple consultation de ces pages sans VPN laissera des traces et pour peu que vous participiez à des conversations, vos identifiants pourraient bien finir dans des bases de données d’entreprises comme Google, Microsoft ou Meta.

La conséquence la plus probable est que des annonces médicales ciblées pullulent sur votre ordinateur, avec le risque que vos problèmes de santé soient exposés aux regards de votre entourage.

FISA : l’arme légale des États-Unis pour accéder à vos données

Mais les conséquences pourraient être plus lourdes. Le gouvernement américain, par exemple, peut exiger un accès à ces données sans avoir à mettre en place de procédure particulière et sans même que vous soyez au courant. Que ces données appartiennent à des Américains ou non. Une procédure rendu possible grâce à l’article 702 de la loi FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) sur la surveillance physique et électronique des citoyens non américains vivant hors des États-Unis.

Vous pouvez considérer que vous n’avez rien à cacher mais l’histoire prend parfois des tours inattendus. Comment être sûr que l’administration américaine ne va pas vous refuser un visa touristique parce que quelques mois auparavant vous avez consulté un forum sur la rougeole.

Si ce genre d’histoire peut sembler absurde, elle n’est pourtant pas impossible surtout à l’heure de l’IA et de la collecte à grande échelle de données personnelles.

Proton VPN : le choix de la transparence

S’équiper d’un VPN européen semble donc plus que jamais un choix judicieux. Et en matière de VPN, s’il est un acteur auquel on peut faire confiance c’est bien Proton VPN.

Il a été créé par des chercheurs de CERN qui se préoccupait déjà en 2017 de proposer une alternative aux géants de la Silicon Valley. Ils ont ainsi créé une société à but non lucratif basée en Suisse (pays dont les lois sur la protection de la vie privée font partie des plus strictes au monde) pour fournir à tous ceux qui le souhaitent une protection efficace de leur vie privée.

Pour garantir votre confidentialité, Proton VPN masque votre adresse IP. Ainsi, dès que vous activez votre VPN même votre fournisseur d’accès ne peut voir quelle est votre activité sur le Net.

Proton VPN garantit, en outre, une politique « no-logs », c’est-à-dire qu’il ne conserve aucune trace de votre passage par ses réseaux. Et pour le prouver, Proton accepte régulièrement de se soumettre à des audits indépendants qui s’assurent que la société respecte bien ses engagements. Les résultats de ces audits sont publics permettant à qui le souhaite de vérifier que Proton ne fait pas seulement des promesses marketing.

La rédaction de Tom’s Guide a d’ailleurs évalué récemment Proton VPN et l’a classé premier de son comparatif. Nous avons fait ce choix car Proton dispose d’un réseau de serveurs conséquent (plus de 12000 serveurs dans 117 pays), offre des débits suffisants pour à peu près toutes les activités que vous pouvez envisager (même les plus gourmandes comme le streaming ou les jeux en ligne), mais surtout pour sa politique de transparence. De quoi vous mettre à l’abri des soubresauts géopolitiques et des décisions gouvernementales inattendues.

