PS Now : Sony supprime l’abonnement annuel qui permettait d’économiser 60 € sur le PS Plus Premium

Sony vient soudainement de supprimer l’abonnement annuel au PS Now. Il permettait d’économiser 60 € sur le PlayStation Plus Premium qui sera lancé en juin à 119,99 € par an puisque les abonnements PS Now seront effectivement convertis en abonnement PS Plus Premium.

Vous ne pouvez plus souscrire l’abonnement annuel au PS Now à 59,99 € par an. Sony vient effectivement de supprimer l’option de ses serveurs. Et pour cause, il s’est aperçu d’une technique découverte par des joueurs malins pour faire de grosses économies. Sony a annoncé la semaine dernière le lancement du nouveau PlayStation Plus. À partir de juin 2022, les joueurs auront le choix entre le PS Plus Essential à 59,99 €/an, le PS Plus Extra à 99,99 €/an et le PS Plus Premium à 119,99 €/an.

Logo PlayStation – Crédit : Lee Paz / Unsplash

Les abonnés actuels au PlayStation Plus qui offre 3 jeux gratuits PS4 et PS5 ce mois-ci basculeront vers le PS Plus Essential. En ce qui concerne les abonnés au service de cloud gaming PS Now, leur abonnement sera gratuitement converti en PS Plus Premium. PS Now fusionnera effectivement avec le nouveau PS Plus et n’existera plus dès le mois de juin.

Des joueurs ont accumulé plusieurs années de PS Now pour payer le PS Plus Premium 50 % moins cher

Suite à l’annonce de Sony, des joueurs ont découvert qu’ils pouvaient acheter à l’avance plusieurs années de PS Now afin de payer le PS Plus Premium à moitié prix et d’économiser 60 €. Par exemple, l’utilisateur Twitter « Wario64 » a payé son abonnement PS Now jusqu’en 2028, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous. Cela signifie que, de juin 2022 jusqu’au 3 avril 2028, il profitera d’un abonnement PlayStation Plus Premium à seulement 59,99 € par an.

how many years are you all stacking pic.twitter.com/7J7BnUlPO0 — Wario64 (@Wario64) April 3, 2022

De nombreux utilisateurs ont pu profiter de cette technique partagée sur les réseaux avant que Sony s’en rende compte. Il y a quelques heures, Wario64 a tweeté que « de nombreuses personnes ont signalé que cela ne fonctionnait pas au cours des 30 dernières minutes environ (erreurs lors de la confirmation de la transaction), donc c’est peut-être fini ». En effet, Sony a supprimé l’abonnement annuel au PS Now sans prévenir. Désormais, la seule option restante est l’abonnement mensuel à 9,99 €.

Enfin, le nouveau PlayStation Plus Premium donnera accès à un catalogue de plusieurs centaines de jeux PlayStation, PS2, PS3, PSP et PS4. Sony a confirmé que les jeux PS3 seront uniquement disponibles via le cloud gaming, ce qui n’a pas manqué de décevoir les joueurs. Cependant, l’insider Jeff Grub a révélé que la PS5 peut émuler les jeux PS3 et que Sony pourrait être en train d’y travailler.

Source : CBR