Freebox Ultra : l’abonnement vous fait économiser plus de 80 € par mois, on a fait le calcul

Free a lancé sa nouvelle box, la Freebox Ultra, avec le Wi-Fi 7 et de nombreux services de télévision et de streaming. Une offre complète et plutôt avantageuse : jusqu’à 90 € d’économies par mois, et près de 380 € par la première année, à condition d’en profiter pleinement.

Freebox Ultra : un abonnement intéressant ?

Free a présenté ce matin sa nouvelle box, la Freebox Ultra, qui intègre le Wifi 7, la dernière génération de réseau sans fil. Cette box propose aussi un débit montant en fibre de 8 Gb/s, une première sur le marché. Mais ce n’est pas tout: la Freebox Ultra inclut aussi de nombreux services de télévision et de streaming, qui font de cette offre une des plus complètes du marché.

La Freebox Ultra, c’est aussi l’accès à de nombreuses chaînes de SVOD

La Freebox Ultra donne accès à 280 chaînes de télé et au service OQEE Ciné pour les films et les séries. Mais elle offre aussi les abonnements à Netflix, Prime Video, Disney+, TV by Canal, Eurosport, Amazon Prime, Free Ligue 1, Universal+ et Canal+ en live. Ces services permettent de profiter d’un large catalogue de contenus, allant des séries originales aux films récents, en passant par le sport, les documentaires ou les dessins animés.

La Freebox Ultra est proposée à 49,99 euros par mois pendant 1 an, puis 59,99 euros par mois, sans engagement. Ce prix inclut la location de la box, l’accès à la fibre ou à l’ADSL, les appels illimités vers les fixes et les mobiles, et tous les services de télévision et de streaming mentionnés.

Combien d’économies peut-on faire avec la Freebox Ultra ?

La Freebox Ultra de Free permet ains de faire de grosses économies sur les services de télévision et de streaming, à condition que vous les utilisiez tous. Pour le vérifier, nous avons comparé le prix de la Freebox Ultra avec le coût total des abonnements (Netflix, Prime Video, Disney+, TV by Canal, Eurosport, Amazon Prime, Free Ligue 1, Universal+ et Canal+).

Nous avons trouvé les tarifs mensuels moyens suivants pour chaque service :

En additionnant ces tarifs, nous obtenons le coût total des services inclus dans la Freebox Ultra, en prenant le prix mensuel le plus bas pour Amazon Prime et Eurosport :

11,99 + 5,99 + 8,99 + 19,90 + 9,99 + 6,99 + 19,90 + 0 = 83,75 €/mois.

En comparant ce coût total avec le prix de l’abonnement Freebox Ultra, qui est de 49,99 €/mois pendant 1 an, puis 59,99 €/mois, nous obtenons les économies suivantes :

La première année, vous économisez 83,75 – 49,99 = 33,76 €/mois, soit 405,12 €/an.

Les années suivantes, vous économisez 83,75 – 59,99 = 23,76 €/mois, soit 285,12 €/an.

Ces économies sont significatives, mais elles dépendent bien sûr de votre consommation réelle des services de télévision et de streaming. Si vous n’utilisez pas tous ces services, ou si vous les partagez avec d’autres personnes, vous pourriez payer moins cher en les souscrivant séparément. Il faut donc faire le calcul en fonction de vos besoins et de vos habitudes.