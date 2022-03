PS Plus : voici les trois jeux PS4 et PS5 gratuits offerts en avril 2022

Comme chaque mois, c’est Dealabs qui est le premier à dégainer la liste des jeux offerts aux abonnés PS Plus. Aux manettes, on retrouve billbil-kun, bien connu pour ses leaks, notamment ceux de l’Epic Games Store.

Jeux PS Plus d’avril 2022 – Crédit : billbil-kun

Quels sont les jeux PS Plus d’avril 2022 ?

Aucune exclusivité PS5 ce mois-ci. Les trois jeux du pack gratuits sont jouables sur PS4. L’un d’entre eux est aussi disponible en version PS5. On a donc droit à :

Hood: Outlaws & Legends (PS5/PS4)

Slay the Spire (PS4)

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Sony nous a habitué à mieux. Aucun triple A dans cette sélection et surtout de jeux qui datent un peu.

Sony offre trois jeux à ses abonnés PS Plus en avril

Hood: Outlaws & Legends est le plus récent. Sorti en mai 2021, il s’agit d’un jeu d’infiltration mis en scène dans l’univers de Robin des Bois. Multijoueurs, il se situe à la croisée de Payday, For Honor et Assassin’s Creed. Un mix intéressant sur le papier, mais qui ne suffit pas à en faire un bon jeu. Sur Metacritic, il récolte un 62%. Chez les rédactions françaises, il peine à convaincre les testeurs. Et même les avis récents ne relèvent pas sa note. Sur Steam, sa version PC est notée « très négative » par les joueurs, en évaluation récente. Bref, on sent que c’est un titre oubliable.

Hood: Outlaws & Legends – Crédit : Focus Home Interactive

Vient alors Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté. Si le thème de Bob l’éponge vous sied, il s’agit d’un bon titre. Mais rien d’original ici puisqu’on a affaire à un remake d’un jeu PS2.

Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté – Crédit : THQ Nordic

Enfin, la seule bonne surprise selon nous, c’est Slay the Spire. Bien qu’initialement sorti en 2019 sur PC, ce rogue-like est toujours aussi addictif. Pour l’avoir terminé sur Android, je peux vous assurer qu’il vaut la peine d’y consacrer quelques heures. Mélange de rogue-like et de deck-building, il ravira les amateurs de jeux de cartes. A essayer de toute urgence.

Slay the Spire – Crédit : Mega Crit Games

Jouer en streaming avec le PS Plus, c’est pour bientôt

Rappelons aussi que le PlayStation Plus va prochainement évolué. Sony a annoncé la fusion de ses services. PS Plus et PS Now ne feront bientôt plus qu’un. Objectif : contrer le Xbox Game Pass de Microsoft. Trois offres d’abonnement seront disponibles. On vous détaille ces nouveaux PS Plus Essential, Extra et Premium dans notre article dédié.

Source : Dealabs