PS Plus août 2021 officiel : voici les trois jeux gratuits sur PS4 et PS5

Les abonnés PlayStation Plus auront droit à trois jeux le mois prochain. Ils seront disponibles du 3 août au 6 septembre. D’ici là, vous pouvez toujours récupérer les trois jeux offerts aux abonnés PS+ en juillet 2021, dont l’excellent A Plague Tale Innocence.

La liste des jeux PS+ d’août 2021 :

Hunter’s Arena : Legends

Plant vs Zombies : La bataille de Neighborville

Tennis World Tour 2

Tous les trois seront accessibles tant sur PS4 que sur PS5. Seul Hunter’s Arena bénéficie d’une version dédiée PS5.

Les jeux PS+ d’août 2021 en détail

Peu de surprises quant à l’apparition de ce Hunter’s Arena : Legends dans le PS+ d’août. On avait appris son arrivée lors du State of Play de juillet dernier. En accès anticipé sur Steam depuis le 15 juillet, il sort sur consoles et PC en version définitive le 3 août. A noter que les premiers retours des joueurs ne sont pas élogieux. Bon nombre de joueurs se plaignent de bugs, mais aussi de serveurs déserts. Espérons que l’arrivée du jeu en gratuit sur les consoles de Sony lui permette de grossir ses rangs. Quelques internautes craignent aussi qu’en cas d’échec commercial, le jeu passe en free-to-play. Histoire à suivre. En attendant, on peut dire qu’il s’agit d’un MMORPG Battle Royale. « Dans l’arène des chasseurs, affrontez des démons afin d’obtenir de l’équipement et combattez les autres chasseurs pour devenir le chasseur ultime. Choisissez parmi 17 chasseurs uniques avec leur propre style de combat et dont vous pourrez personnaliser grâce à diverses apparences et émotes », explique Sony.

Tennis World Tour 2 n’est pas au niveau d’un Top Spin, mais il a pour lui d’être l’un des rares jeux de tennis sur PS4/PS5. Aussi, si vous souhaitez taquiner la balle jaune, c’est par lui ou AO Tennis qu’il faut passer. A choisir Tennis World Tour 2 est meilleur, d’autant plus que son développeur, Breakpoint, a tenu compte de ses errances de l’épisode passé. Sa licence est sur la bonne voie.

Plant vs Zombies : La bataille de Neighborville n’est pas un tower defense. Avec le temps, la licence s’est diversifiée. Ce titre s’inscrit dans la gamme Garden Warfare, une série de titres multijoueurs ou une équipe de plantes et une équipe de zombies s’affrontent. En vue TPS, on a plus de 20 classes personnalisables à disposition, des pouvoirs uniques pour chaque classe de personnage et six modes JcJ, dont l’Arène de combat.