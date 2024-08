PS Plus : un gros jeu PS5 récent gratuit à cause d’un bug, des chanceux ont touché le gros lot

Voilà une superbe occasion qui s’est offerte aux abonnés au PS Plus de découvrir une exclusivité PS5 récente sans se ruiner. Cependant, cette offre n’est plus disponible puisqu’elle résultait probablement d’une erreur de Sony.

© Square Enix, Sony

Les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent accéder à un catalogue de jeux particulièrement fourni régulièrement mis à jour par Sony. Les fans d’Harry Potter vont être comblés, puisqu’un certain Harry Potter : Champions de Quidditch arrive dans le PlayStation Plus en septembre.

Les amoureux de la licence Final Fantasy ont aussi de quoi se réjouir. Étonnement, alors que Sony n’avait absolument rien annoncé, un des derniers jeux de la saga de Square Enix est resté disponible dans le PS Plus… mais pas pour tout le monde.

Final Fantasy 16 était bien disponible dans le PS Plus, mais dans de drôles de circonstances

Le RPG Final Fantasy 16 a fait un passage éclair dans le catalogue des formules Extra et Premium du PS Plus. Un cadeau que n’a pas du tout annoncé PlayStation, comme il le fait habituellement au moment d’ajouter des jeux à son service.

Il s’agissait donc bel et bien d’une erreur. En effet, Final Fantasy 16 n’était pas disponible pour tous les abonnés au PS Plus. Plusieurs personnes rapportent qu’elles ont bien pu installer le jeu sur leur PS5 grâce à leur abonnement, mais d’autres non.

Can confirm, Final Fantasy XVI says it’s part of PlayStation Plus (Extra/Premium) in the PS Store



🤯 #PS5 pic.twitter.com/y3OcGpqTdQ — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) August 30, 2024

Il fallait passer directement par la console et non pas la version web du PlayStation Store pour accéder à l’offre. En outre, la plupart des utilisateurs qui disent avoir installé Final Fantasy 16, attendu sur PC le 17 septembre, sont américains et possèdent la formule Premium. Il ne s’agirait pas d’une version d’essai, mais bien du jeu complet.

Plus besoin d’essayer vous-même d’installer Final Fantasy 16 sur votre PS5. Les joueurs passés à côté de ce bug ont de quoi être frustrés, mais rien ne dit que le titre de Square Enix n’arrivera pas dans le PS Plus dans quelques mois.