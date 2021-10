PS3, PS Vita : Sony retire des moyens de paiement du PlayStation Store

Après avoir décidé de fermer définitivement le PlayStation Store sur les PS3 et PS Vita dès l’été 2021, Sony avait finalement fait marche arrière. Et pour cause, les joueurs s’étaient immédiatement indignés de cette décision. Par conséquent, Sony avait annoncé en avril que le PlayStation Store serait maintenu sur les PlayStation 3 et PlayStation Vita.

Le PS Store est donc toujours là sur les anciennes consoles, mais Sony préférerait tout de même que vous arrêtiez d’acheter des jeux sur ces consoles. Et pour cause, la firme japonaise vient de retirer les moyens de paiement les plus populaires du PS Store sur PS3 et PS Vita. Vous pouvez toujours acheter des jeux en ligne, mais cela devient de plus en plus compliqué.

Le PS Store devient presque inutilisable sur PS3 et PS Vita

Les cartes de crédit, les cartes de débit et les comptes PayPal ne pourront plus être utilisés sur le PlayStation Store des PS3 et PS Vita à partir du 27 octobre. Cela signifie que les joueurs n’auront plus que deux solutions pour acheter de nouveaux jeux. Ils devront soit acheter des cartes cadeaux soit approvisionner leur porte-monnaie virtuel sur le PlayStation Store.

Sony compte donc rendre le PS Store quasiment inutilisable sur la PS3 et la PS Vita, mais pourquoi ? La société n’a pas encore justifié sa décision. Néanmoins, son objectif est probablement de faire migrer les joueurs vers la PS4 et la PS5. D’ailleurs, la communauté PS4 compte 110 millions de joueurs, ce qui force Sony à continuer de sortir les exclusivités sur cette console au lieu de privilégier la PS5.

Quoi qu’il en soit, les joueurs sont déçus de cette décision inattendue de Sony. Bien entendu, vous pouvez toujours continuer d’acheter les versions physiques des jeux PS3 et PS Vita. Les prix sont même souvent largement inférieurs à ceux des jeux dématérialisés sur le PlayStation Store.

