PS3 / PS Vita : Sony change d’avis, PlayStation Store maintenu

Sony a rétropédalé et a décidé de maintenir la possibilité d’acheter des jeux PlayStation Vita et PlayStation 3 sur le PS Store.

Il y a peu, Sony annonçait le retrait imminent des jeux PS Vita et PS3 du PlayStation Store. En bref, les jeux déjà achetés seraient toujours accessibles, mais il serait impossible d’acheter de nouveaux jeux. Cette décision a déçu beaucoup de fans qui sont encore très friands de jeux PS3 et PS Vita. Cette dernière garde d’ailleurs une place particulière dans le cœur des joueurs en tant que dernière console portable en date de PlayStation. Que les fans se rassurent, Sony a annoncé avoir changé d’avis et va maintenir la possibilité d’acheter des jeux digitaux pour ces deux consoles.

PlayStation Vita. Crédit : Wikipédia

PlayStation : la PS Vita et la PS3 sauvées par la colère des fans

Alors que PlayStation semble vouloir s’attaquer au marché des jeux pour smartphones, une fermeture des stores PS3 et PS Vita semblait toute indiquée. PlayStation aurait pu proposer des portages mobiles des jeux emblématiques de ces deux consoles, pour leur donner une seconde vie. En effet, Sony a abandonné la production de la PS Vita en 2019, même si certains studios continuent de travailler sur des jeux pour la console. D’autre part, aucun jeu n’est sorti sur PS3 depuis Shakedown : Hawaii en août 2020. Pourtant, PlayStation a changé d’avis et a décidé de maintenir les jeux PS Vita et PS3 sur le PS Store.

PS Store Update: Players will be able to continue to purchase games on PS3 and PS Vita: https://t.co/hLTznJeiML pic.twitter.com/5Idy1Modcb — PlayStation (@PlayStation) April 19, 2021

C’est par l’intermédiaire de Twitter que PlayStation a annoncé revenir sur cette décision symbolique. Après avoir annoncé sa décision de fermer l’accès aux jeux de ces consoles sur le PlayStation Store, Sony a donc changé d’avis. Une décision qui devrait ravir les fans, puisque certains jeux PS3 et PS Vita sont à l’heure actuelle très difficiles à trouver en version physique. L’accès des jeux sur le PS Store garantit donc aux joueurs de pouvoir y accéder, sans contrainte de disponibilité.

Jim Ryan s’adresse aux fans et affirme que PlayStation est à l’écoute de sa communauté

Le tweet a été accompagné d’un post sur le blog PlayStation, signé par Jim Ryan lui-même. Il adresse un mea culpa aux fans et avoue que PlayStation a initialement pris la mauvaise décision. « Cette décision était née d’un certain nombre de facteurs, notamment les défis du support commercial pour les appareils plus anciens et la capacité pour nous de concentrer davantage nos ressources sur les appareils plus récents sur lesquels la majorité de nos joueurs jouent. » déclare Jim Ryan dans ce post.

D’après le boss de PlayStation, ce rétropédalage a été décidé dans le but premier de rendre les fans heureux. « Nous voyons maintenant que beaucoup d’entre vous sont incroyablement passionnés par la possibilité de continuer à acheter des jeux classiques sur PS3 et PS Vita à l’avenir, je suis donc heureux que nous ayons pu trouver une solution pour continuer les opérations. ». Continue-t-il, précisant que PlayStation est toujours à l’écoute de ses fans.

Source : dualshockers.com