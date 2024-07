Rétrocompatibilité PS3 sur PS5 : la plupart de vos jeux seraient injouables, voici pourquoi

© Envato

La ludothèque de la PS3 compte de nombreux titres cultes comme The Last of Us, les trois jeux Uncharted ou encore Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots. Malheureusement, certains d’entre eux, comme le dernier cité, restent très difficiles d’accès autrement que par l’émulation.

Voilà pourquoi les joueurs se sont enthousiasmés en apprenant que Sony chercherait à autoriser certains jeux PS3 à tourner nativement sur PS5. Finalement, la sélection de titres PS3 capables de fonctionner grâce à la rétrocompatibilité serait plus restreinte que prévu.

La rétrocompatibilité PS3 sur PS5 finalement très limitée ?

L’informateur Nick Baker assurait récemment que Sony travaillait pour rendre la PS5 rétrocompatible avec une sélection de jeux PS3. De son côté, le média Digital Foundry se montre beaucoup moins optimiste. L’architecture complexe de la PlayStation 3, qui accueillait encore une mise à jour en février dernier, empêcherait la plupart des titres de fonctionner sur la dernière console de salon de Sony, selon ses experts.

« Le processeur Cell qui équipe la PS3 ne colle pas particulièrement bien avec les processeurs x86 modernes. Un titre qui exploite excessivement le SPU verrait ses performances chuter drastiquement », assure Digital Foundry, fort de son expérience en émulation et des tests déjà réalisés.

Killzone 2 fait partie des titres PS3 que la PS5 ne pourrait pas faire tourner nativement. Digital Foundry s’appuie sur le fiable nombre de jeux PS3 disponibles dans le catalogue des classiques du PlayStation Plus pour appuyer ses dires.

Est-ce qu’une éventuelle PS6 pourra assurer une rétrocompatibilité native d’un plus grand nombre de jeux PS3 ? Si elle équipe un processeur x86, probablement pas. Quoi qu’il en soit, assurez-vous tout de même de conserver les jeux PS3 que vous possédez en version physique, pour votre collection personnelle ou pour y rejouer un jour sur du matériel récent.