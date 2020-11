PS5 : comment augmenter les vitesses de téléchargement ?

Même si la PS5 possède un SSD très rapide, la vitesse de téléchargement des jeux dépend en grande partie de votre connexion internet. Il est donc essentiel de savoir comment maximiser les vitesses de téléchargement pour pouvoir profiter de vos jeux vidéo le plus rapidement possible.

D’après les premiers tests disponibles, les vitesses de téléchargement sur PS5 semblent déjà plus rapides que sur PS4, mais comment faire pour télécharger encore plus rapidement ?

PS5 – Crédit : Sony

Si vous avez déjà transféré vos données de la PS4 à la PS5 et activé l’authentification à deux facteurs sur la console de Sony, vous êtes prêts à télécharger vos nouveaux jeux PS5. Tout d’abord, pour maximiser la vitesse de téléchargement, il est important de posséder la dernière mise à jour de la console, et de ne télécharger qu’un seul contenu à la fois.

Pour vérifier quels sont les téléchargements en cours, appuyez sur le bouton PS de votre manette DualSense pour faire apparaître le centre de contrôle. Récemment, nous vous expliquions pourquoi les boutons de la manette PS5 ont-ils perdu leur couleur. Vérifiez qu’il n’y ait pas d’icône Téléchargement (une flèche orientée vers le bas). Si vous en voyez une, cliquez dessus. Il suffit ensuite d’appuyer sur le bouton « Options » de votre manette et de mettre en pause les téléchargements.

Utilisez un câble Ethernet

Comme vous ne savez probablement, utiliser une connexion câblée est toujours plus rapide qu’une connexion Wi-Fi. Cependant, suivant l’emplacement de votre console dans votre domicile, il n’est pas toujours possible de pouvoir brancher un câble.

Si vous pouvez en brancher un, celui-ci sera normalement automatiquement reconnu par votre console. Pour vous en assurer, rendez-vous dans « Paramètres », puis « Réseau ». Sélectionnez « Paramètres » et « Configurer la connexion Internet ». Vous pouvez ensuite faire défiler la page vers le bas et sélectionner « Configurer manuellement » puis « Utiliser un câble LAN », et enfin « Terminé ».

Utilisez le mode repos pour augmenter les vitesses de téléchargement

Le mode repos permet à votre console de se concentrer uniquement sur une seule tâche, les téléchargements devraient donc être légèrement plus rapides. Pour l’activer, assurez-vous de sélectionner cette option lorsque vous êtes dans le menu d’alimentation. Ensuite, allez dans « Paramètres », « Système », « Economie d’énergie », Fonctions disponibles en mode repos » et sélectionnez « Rester connecté à internet ».

Pour vous assurer que vos jeux se mettent automatiquement à jour en mode repos, allez dans « Paramètres », faites défiler vers le bas et sélectionnez « Données sauvegardées et Paramètres des jeux/applications », puis « Mises à jour automatiques » et enfin « Téléchargement automatique et Installation automatique en mode repos ».

Configurez votre DNS

Pour votre DNS, le plus rapide est d’utiliser celui de Google. Pour cela, allez dans « Paramètres », sélectionnez « Réseau », « Paramètres », « Configurer la connexion Internet », « Configurer manuellement », « Utiliser un câble LAN », « DNS ». Il faudra ensuite changer le DNS primaire en « 8.8.8.8 », et le DNS secondaire en « 8.8.4.4 ». Enfin, sélectionnez « Terminé ».

Source : Androidcentral