PS5 : comment réparer votre manette DualSense en cas de drift ?

La DualSense est la nouvelle manette de Sony pour la PlayStation 5 avec un retour haptique et des gâchettes adaptatives. En plus de la PS5, certains ont réussi à la connecter à un smartphone Android. La manette est aussi utilisable sur la PS3 et la Nintendo Switch. Encore mieux, la DualSense sera bientôt officiellement supportée par Steam. Peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez avec votre DualSense, celle-ci n’est pas à l’abri d’un problème quelconque.

La manette DualSense – Crédit : Kerde Severin / Pexels

Un bug est commun à de nombreuses manettes, y compris la DualShock 4 de la PS4 qui est plus petite que la nouvelle manette de Sony. Il s’appelle le drift et c’est la hantise de tous les joueurs. Ce problème est d’ailleurs très répandu sur les Joy-Con de la Nintendo Switch. À tel point qu’un enfant de 9 ans et sa mère ont récemment poursuivi Nintendo en justice. Le drift touche les sticks analogiques d’une manette, et souvent celui de gauche. Pour faire simple, le drift se caractérise par une action enregistrée à l’écran alors que vous n’avez pas exercé une telle pression sur le stick. Voici quelques conseils pour réparer le drift si vous rencontrez ce problème avec la manette DualSense.

Réinitialiser la DualSense

De manière générale, la réinitialisation est souvent un bon moyen de corriger les bugs rencontrés sur un appareil électronique. Cette technique s’est par exemple révélée efficace sur la DualShock 4. Si vous remarquez du drift ou d’autres soucis au niveau de votre DualSense, n’hésitez pas à la réinitialiser. Pour ce faire, munissez-vous d’un outil similaire à un éjecteur de carte SIM. Ensuite, enfoncez le bouton de réinitialisation situé à l’arrière de la manette pendant plusieurs secondes.

Nettoyer les sticks analogiques

Même si vous prenez correctement soin de votre manette DualSense et qu’elle a encore peu servi, de la poussière peut s’accumuler sous les sticks analogiques. Pour les nettoyer, vous pouvez délicatement retirer la poussière à l’aide d’un cure-dent ou une lingette nettoyante. Alternativement, vous pouvez utiliser un coton imbibé d’alcool isopropylique.

Retirer les capuchons de joystick

Les capuchons de joystick sont des accessoires que vous placez sur le haut du joystick. Cela permet de le protéger, mais aussi d’avoir une meilleure prise en main de la manette DualSense. Ces capuchons s’abîment avec le temps et ils peuvent parfois être à l’origine de drift. Il est donc conseillé de les retirer pour voir si cela résout le problème.

Si les trois astuces ci-dessus ne fonctionnent pas pour résoudre le drift de votre DualSense, voici ce que vous pouvez essayer. Tout d’abord, vérifiez qu’il n’y ait rien (tel un meuble ou un objet encombrant) qui puisse gêner la communication entre la PlayStation 5 et la manette. Le drift peut aussi être d’origine logicielle. Si cela est le cas, essayez de désactiver le Bluetooth avant de le réactiver. N’oubliez pas non plus de vérifier que toutes les mises à jour soient installées sur votre console next-gen. Enfin, si vous n’arrivez toujours pas à résoudre le drift de votre manette DualSense, n’hésitez pas à faire jouer la garantie.

Source : Dot Esports