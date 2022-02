Comment jouer avec une manette PS5 sur votre ordinateur ?

Vous souhaitez jouer à vos jeux fétiches sur PC avec une manette DualSense ? C’est tout à fait possible. On vous détaille la marche à suivre dans ce guide.

La manette DualSense – Crédit : Kamil S / Unsplash

Le combo clavier/souris n’est pas adapté à tous les jeux. Connecter une manette sur votre ordinateur vous permettra ainsi de mieux contrôler les commandes ce qui bonifiera forcément votre expérience in game. Il est d’ailleurs possible de jouer avec une manette PS4 sur PC, moyennant l’installation du pilote DS4Windows. Mais quid de la DualSense, la nouvelle manette de Sony qui a débarqué avec la PS5 ? Le contrôleur dernier cri peut également fonctionner avec les PC Windows. Et grâce à Steam, vous n’êtes pas obligé d’installer un pilote additionnel. Explications pas à pas ci-dessous :

À lire > PS5 : comment réparer votre manette DualSense en cas de drift ?

Connecter une DualSense à son PC via un câble USB

Si votre ordinateur est dénué de carte Bluetooth (et que vous ne possédez pas de dongle Bluetooth), vous pouvez vous contenter d’une connexion filaire. Pour ce faire, munissez-vous du câble USB livré avec la console afin de relier votre manette avec votre ordinateur. À noter que si vous avez acheté votre manette séparément, celui-ci ne sera pas inclus dans la boîte. Vous devrez alors mettre la main sur un câble USB de type C vers type A.

Connecter une DualSense à son PC via le Bluetooth

Pour jouer en Bluetooth, vérifiez en amont que votre ordinateur le prend bien en charge. Rendez-vous ensuite dans les paramètres Bluetooth de votre PC (tapez « Bluetooth » dans la barre de recherche pour trouver rapidement le menu). Allumez votre manette puis appuyez en même temps sur les boutons Share et PS. Une fois que celle-ci se met à clignoter, l’affaire est quasiment dans le sac. Sélectionnez « Manette sans fil » (ou « Wireless Controller ») pour effectuer le jumelage. Si Windows vous le demande, tapez ensuite le code d’appairage 0000.

Jouer avec votre DualSense grâce à Steam

La DualSense est compatible avec la plateforme Steam. Pour en profiter, ouvrez l’application puis suivez le chemin suivant : Steam > Paramètres > Contrôleur > Paramètres généraux du contrôleur. Vous aurez alors la possibilité de paramétrer les boutons de votre DualSense. Les gâchettes R2 et L2 doivent toutefois se cantonner à leur rôle de contrôleur analogique contrairement au pavé tactile qui peut être configuré comme un bouton. Après avoir enregistré les changements et nommé votre manette, accédez à la section Réglages de la manette (Controller Settings) et mettez une coche à côté de « Generic Gamepad Configuration Support » et « PlayStation Configuration Support ».

Du reste, il est possible de jouer avec une DualSense sur des titres extérieurs à la plateforme (uPlay, Epic Games Store, etc). Vous n’avez qu’à les intégrer à votre bibliothèque Steam et le tour est joué. Dans la section Jeux, sélectionnez « Ajouter un jeu non Steam à ma bibliothèque » puis ajoutez le jeu visé.