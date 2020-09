PS5 et PS5 Digital Edition : date et prix, le 19 novembre à partir de 399,99 €

À l’occasion de la conférence virtuelle dédiée à la console next-gen, Sony a dévoilé, entre autres, les prix et la date de sortie de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition.

PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition – Crédit : Sony

Après d’innombrables fuites et estimations au cours des dernières semaines, la conférence de Sony a finalement levé le voile sur les prix et la date de sortie des deux consoles next-gen. Elles sont toutes deux attendues pour le 19 novembre en France. La PlayStation 5 sera vendue à 499,99 € tandis que la PlayStation 5 Digital Edition sera commercialisée au prix de 399,99 €.

L’écart de prix de 100 € entre les PlayStation 5 est justifié

La différence de prix entre les deux modèles de la PS5 se justifie par l’absence du lecteur Blu-Ray sur la Digital Edition. En effet, la PS5 et la PS5 Digital Edition sont par ailleurs identiques en tout point. La puce graphique des deux consoles next-gen a une puissance de calcul brute de 10,28 TFlops. Au niveau de la mémoire, elles sont équipées de 16 Go GDDR6 avec une bande passante de la RAM à 448 Go/s.

Enfin, l’un des composants jouant un rôle très important pour la nouvelle génération de consoles est le SSD. Grâce aux 825 Go de stockage et aux 5,5 Go/s de débit en mode RAW ou 8-9 Go/s en mode compressé de celui-ci, Sony a éliminé les temps de chargement. Ce point n’est pas forcément le bienvenu pour tout le monde, mais c’est incontestablement un gros avantage de la next-gen.

Les deux consoles de Sony seront vendues avec la prometteuse manette DualSense à partir du 19 novembre

La PS5 et la PS5 Digital Edition présentent toutes deux le design futuriste en blanc et noir. Les joueurs ont eu le temps de s’y habituer depuis sa présentation le 11 juin dernier. Si vous vous souvenez, il avait suscité de nombreux mèmes sur les réseaux sociaux, et particulièrement Twitter. Bien qu’elle soit moins onéreuse de 100 €, la PS5 Digital Edition sera aussi livrée avec la nouvelle manette DualSense. Véritable révolution technologique, la DualSense bénéficie d’un retour haptique HD très précis. Celui-ci sera d’ailleurs généré par les effets sonores des jeux.

Les PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition sortiront donc le 19 novembre 2020 à 399,99 € et 499,99 € respectivement, peu après la sortie de la Xbox Series X à 499 € et de la Xbox Series S à 299 € le 10 novembre. Laquelle sera la plus offerte pendant les fêtes de fin d’année ? Difficile de savoir, mais la concurrence s’annonce en tout cas très rude entre les deux constructeurs rivaux.

Source : Sony