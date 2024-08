PS5 Pro : son existence confirmée par Hideo Kojima ? Une photo sème le doute

Une photo postée par l’assistance d’Hideo Kojima nous montre le créateur de Metal Gear Solid et Death Stranding avec une Dualsense dans la main. Depuis, beaucoup d’internautes pensent qu’il joue sur le kit de développement de la PS5 Pro. Une preuve de plus de son existence ?

Une photo de Hideo Kojima suggère l’existence d’un kit de développement de la PlayStation 5 Pro

La PS5 Pro pourrait offrir un gain de performances graphiques de 45 % et intégrer une nouvelle technologie de mise à l’échelle

Le prix estimé de la PS5 Pro serait de 600 $, 100 dollars de plus que la PS5 Slim actuelle

La sortie de la PS5 Pro approche, ça ne fait plus aucun doute. Après une fuite majeure de son design, c’est au tour du célèbre Hideo Kojima, à qui l’on doit Metal Gear Solid et Death Stranding, d’en dévoiler un peu plus sur la console.

Un kit de développement PS5 Pro utilisée par Hideo Kojima ?

Sur l’image ci-dessous, partagée par son assistante Ayako Terashima, Hideo Kojima est vu en train de jouer avec une manette DualSense de PS5, mais sans console visible, laissant penser qu’il pourrait s’agir d’un kit de développement de la PS5 Pro.

Cette photo alimente les rumeurs croissantes concernant l’annonce imminente de la PS5 Pro, prévue avant la fin de l’année 2024. Le Tokyo Game Show, qui se tiendra du 26 au 29 septembre, pourrait être l’occasion idéale pour Sony de présenter cette nouvelle console, d’autant plus qu’un événement spécial Death Stranding 2 y est prévu avec la participation d’Hideo Kojima.

I’m convinced there’s PS5 pro behind there 👀✨ — tony (@antnioenrque) August 28, 2024

Quelles seront les caractéristiques de la PS5 Pro ?

La PS5 Pro est présentée comme une amélioration intermédiaire plutôt qu’une nouvelle génération de console. Elle devrait notamment intégrer un processeur graphique plus puissant, offrant potentiellement un gain de performances de 45 %. Cette amélioration permettrait des jeux en 4K plus fluides et détaillés, avec un meilleur rendu des effets de ray-tracing.

PS5 Pro dev kit 👀 pic.twitter.com/7ZWd1jWtaa — JBiB (@JxBiBx) August 28, 2024

Une nouvelle technologie de mise à l’échelle, nommée PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), serait également intégrée. Similaire au DLSS de Nvidia, elle utiliserait l’intelligence artificielle pour améliorer la résolution des jeux tout en permettant des performances élevées. Cette technologie pourrait même permettre un affichage en 8K pour certains jeux.

Toutefois, ces améliorations auraient un coût. Selon le journaliste Jeff Grubb, la PS5 Pro pourrait être commercialisée à 600 $ aux États-Unis, soit 100 dollars de plus que la PS5 Slim actuelle. Ce prix élevé pourrait dissuader certains joueurs, qui préféreront peut-être attendre la sortie de la future PS6.