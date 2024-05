PS6 : des jeux moins beaux que prévu, mais révolutionnaires grâce à l’IA ?

© Sony

La PS5 offre des expériences visuellement impressionnantes, de Ratchet and Clank : Rift Apart pour citer une des premières exclusivités de la console à Final Fantasy 7 Rebirth sorti le 29 février dernier sur la console de Sony.

La PS5 Pro serait capable de faire encore mieux et de proposer des jeux en 4K à 60 fps avec ray tracing sans difficulté, tandis que la surpuissante PS6 irait encore plus loin. Pourtant, un membre important de PlayStation Studios révèle que la course à la puissance devrait ralentir dans les années à venir au profit d’expériences narratives fortes conçues notamment grâce à l’IA.

La PS6 pourrait offrir des jeux aux histoires uniques grâce à l’IA

Et si la PS6 n’offrait finalement pas de jeux aussi impressionnants qu’espérés ? Le gap graphique entre les titres PS4 et PS5 se révélait déjà plus ténu qu’entre les deux générations de console précédentes et il pourrait en être de même entre la PlayStation 5 et la prochaine machine de Sony.

Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions et chef de produit chez PlayStation Studios, estime qu’à l’avenir, l’intelligence artificielle deviendra essentielle afin de renforcer l’immersion en jeu. « En ce qui concerne l’avenir des jeux, j’imagine qu’ils deviendront plus personnalisés grâce aux progrès de la technologie et de l’IA, ce qui permettra à chaque joueur de vivre une expérience sur mesure », estime-t-il.

Rappelons que Rockstar aurait déjà utilisé l’intelligence artificielle générative pour rendre les PNJ de GTA 6 plus crédibles et que leurs réactions s’adaptent mieux que jamais au comportement du joueur. Même s’il faudra probablement attendre quelques années pour que les studios de développement exploitent pleinement le potentiel de l’IA générative dans leurs productions, il ne fait presque aucun doute qu’elle donnera une nouvelle dimension aux jeux.

De son côté, CD Projekt confirmait récemment qu’il comptait utiliser l’IA comme soutien pour le développement de ses titres. Si l’on en croit Asad Qizilbash, le studio polonais pourrait être bien inspiré de s’en servir au moins partiellement pour la conception de ses histoires.

« Les avancées technologiques renforceront la profondeur émotionnelle des jeux en permettant aux personnages d’être beaucoup plus émotifs et expressifs. L’accent ne sera plus mis sur les graphismes ou les images, mais sur des récits immersifs qui résonneront longtemps après que la manette aura été posée » avance Asad Qizilbash dans son interview avec Sony.

Une perspective ambitieuse alors qu’il existe déjà un grand nombre d’expériences particulièrement poignantes. Espérons que le directeur de PlayStation Productions dise vrai et que les prochaines générations de consoles comme celle de la PS6 nous offre des titres encore plus marquants.