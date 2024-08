PS5 Pro : son design fuite avant l’annonce, quelles sont les nouveautés ?

© Sony

Quelques jeux PS5 sont capables d’asséner la fameuse « claque graphique » si chère aux fans. Cependant, ces derniers attendent encore plus d’expériences stupéfiantes, raison pour laquelle la PS5 Pro suscite autant d’espoir.

Il y a tellement de rumeurs autour de la prochaine console de Sony qu’il ne fait presque aucun doute qu’elle existe bel et bien. De nouvelles informations autour de la PS5 Pro viennent d’être dévoilées, ainsi que la période à laquelle Sony la présentera officiellement.

Le design et la période d’annonce de la PS5 Pro fuitent

Dealabs communique des informations exclusives sur la PS5 Pro. Le média français a pu se procurer un visuel de la face avant du carton d’emballage de la console de Sony. Son design serait très proche de celui de la PS5 Slim à la différence près qu’il n’y aurait plus une, mais trois démarcations au milieu de la façade. La PS5 Pro se distinguerait aussi par son épaisseur plus importante.

La version qu’au pu voir Dealabs ne comprenait pas de lecteur de disques, mais on imagine qu’une version avec cet équipement existe également. Sinon, Sony pourrait aussi décider de ne sortie qu’une édition numérique en laissant le choix au joueur d’acheter un lecteur de disques séparément. Une affaire un peu moins avantageuse étant donné son prix de 119,99 €. Une manette DualSense serait logiquement incluse pour tout achat d’une PS5 Pro, comme avec les différentes versions de la machine.

La console, qui s’intitulerait bien PS5 Pro, devrait être présentée durant la première quinzaine de septembre, avance le média français. À cette occasion, Sony devrait aussi en dire plus sur les performances de la machine. Plus que quelques jours à patienter pour savoir si Dealabs, comme ce développeur interrogé à la Gamescom, a vu juste concernant l’annonce de la PS5 Pro.